Seg, 14 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda14/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
música

Oasis anuncia nova turnê com shows em 2027

Liam e Noel Gallagher voltam à estrada após o reencontro da banda em 2025; Brasil ainda não está na programação

Reportar Erro
Liam e Noel Gallagher, líderes do Oasis - Após o sucesso da turnê de retorno em 2025, a banda, que passou 15 anos afastada dos palcos, anunciou uma nova sequência de apresentações.Liam e Noel Gallagher, líderes do Oasis - Após o sucesso da turnê de retorno em 2025, a banda, que passou 15 anos afastada dos palcos, anunciou uma nova sequência de apresentações. - Foto: Divulgação

A banda inglesa Oasis confirmou nesta segunda-feira, 14, o retorno aos palcos com uma série de shows em 2027. Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram 38 apresentações da turnê "Live '27", que passará pelo Reino Unido, Europa e Estados Unidos.

A estreia está prevista para maio, em Glasgow. Até o momento, não há previsão de shows no Brasil.

Após o sucesso da turnê de retorno em 2025, a banda, que passou 15 anos afastada dos palcos, anunciou uma nova sequência de apresentações.

Leia também

• Indireta? Post de Juliano Floss viraliza após Marina Sena destruir boneco de pano no Rock in Rio

• Musical com Ariana Grande e Jonathan Bailey é cancelado em Londres

• Anúncio publicitário com Sydney Sweeney nua gera indignação entre atletas

A programação inclui 11 datas no Etihad Stadium, em Manchester, em junho do próximo ano, e quatro shows em Knebworth, em setembro. O local ficou marcado pelas apresentações históricas do Oasis em 1996.

A primeira apresentação em Manchester está marcada para 4 de junho, e o encerramento dos shows na cidade será no dia 26. Noel Gallagher afirmou que o anúncio da nova turnê estava em planejamento havia cerca de um ano. Segundo o músico, a decisão foi tomada após o segundo show no estádio de Wembley, em 2025.

Liam e Noel não se apresentavam juntos desde 2009, quando o guitarrista e compositor deixou o Oasis após uma discussão com o irmão nos bastidores do festival Rock en Seine, em Paris. Na época, Noel afirmou que não poderia mais trabalhar com Liam após uma série de desentendimentos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter