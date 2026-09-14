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música Oasis anuncia nova turnê com shows em 2027 Liam e Noel Gallagher voltam à estrada após o reencontro da banda em 2025; Brasil ainda não está na programação

A banda inglesa Oasis confirmou nesta segunda-feira, 14, o retorno aos palcos com uma série de shows em 2027. Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram 38 apresentações da turnê "Live '27", que passará pelo Reino Unido, Europa e Estados Unidos.

A estreia está prevista para maio, em Glasgow. Até o momento, não há previsão de shows no Brasil.

Após o sucesso da turnê de retorno em 2025, a banda, que passou 15 anos afastada dos palcos, anunciou uma nova sequência de apresentações.

A programação inclui 11 datas no Etihad Stadium, em Manchester, em junho do próximo ano, e quatro shows em Knebworth, em setembro. O local ficou marcado pelas apresentações históricas do Oasis em 1996.

A primeira apresentação em Manchester está marcada para 4 de junho, e o encerramento dos shows na cidade será no dia 26. Noel Gallagher afirmou que o anúncio da nova turnê estava em planejamento havia cerca de um ano. Segundo o músico, a decisão foi tomada após o segundo show no estádio de Wembley, em 2025.

Liam e Noel não se apresentavam juntos desde 2009, quando o guitarrista e compositor deixou o Oasis após uma discussão com o irmão nos bastidores do festival Rock en Seine, em Paris. Na época, Noel afirmou que não poderia mais trabalhar com Liam após uma série de desentendimentos.

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