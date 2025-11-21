Oasis: confira o repertório do show que a banda apresenta este fim de semana em SP

A- A+

O Oasis, uma das maiores bandas de rock da história, chega ao Brasil este fim de semana para dois shows, com ingressos esgotados, no Estádio MorumBIS, em São Paulo.



Com críticas entusiasmadas da imprensa — elogios à boa forma vocal de Liam Gallagher e à interação com o irmão Noel — e um repertório fixo de 23 canções, que privilegia os hits — dos álbuns “Definitely maybe”, “(What’s the story) morning Glory” (1995), “Be here now” (1997) e “The Masterplan” (compilação de músicas lados B de singles, tão boas quanto as que saíram nos lados A).

As apresentações, com ingressos esgotados, marcam o encerramento da turnê Oasis Live ’25, que trouxe o grupo de volta aos palcos depois de 15 anos de afastamento dos irmãos, por causa de uma briga. O anúncio da turnê, de surpresa, em agosto do ano passado, levou cerca de 14 milhões de pessoas a correrem para comprar ingressos (ainda sem confirmação sobre as datas na América do Sul).



Confira abaixo o repertório que o Oasis tem mostrado desde o primeiro show da turnê, que aconteceu dia 4 de julho, em Cardiff (País de Gales):

“Hello”

“Acquiesce”

”Morning glory”

“Some might say”

“Bring it on down”

“Cigarettes & alcohol”

“Fade away”

“Supersonic”

”Roll with it”

“Talk tonight”

“Half the world away”

“Little by little”

“D’you know what I mean?”

“Stand by me”

“Cast no shadow”

“Slide away”

“Whatever”

“Live forever”

“Rock’n’Roll star”

Bis:

“The Masterplan”

“Don't look back in anger”

“Wonderwall”

“Champagne Supernova”

