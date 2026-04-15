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MÚSICA Oasis de volta? Site dá "spoiler" de venda de ingressos para nova turnê Rumores sobre shows em icônico palco dos anos 1990 ganham força após reunião dos irmãos Gallagher, mas banda ainda não confirma agenda

A banda britânica Oasis pode retornar ao histórico palco de Knebworth, vilarejo ao sul do país, no verão europeu de 2027, segundo informações divulgadas por um site de eventos que afirma já preparar a venda de ingressos VIP para apresentações no local.

O grupo, liderado pelos irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher, marcou época ao se apresentar em Knebworth em agosto de 1996, no auge do britpop. Desde a reconciliação da dupla em 2024, após 16 anos de desentendimentos, fãs aguardam um possível retorno ao local.



De acordo com o site Premier Events, os shows fariam parte da turnê “Oasis Live ’27”, com datas previstas entre 4 de junho e 29 de agosto. Em uma seção de perguntas e respostas, a página afirma: “Sim. Embora não seja oficial, de acordo com nossas fontes, ISSO ESTÁ ACONTECENDO!” ao ser questionada sobre uma turnê pela Europa e Reino Unido.

Sobre o calendário britânico, o site acrescenta: “Datas foram especuladas para 2027, mas não confirmadas, com um retorno icônico a Knebworth e uma apresentação em casa no Etihad Stadium, em Manchester, sendo considerados.”





Ainda não há informações sobre preços. “Até que seja anunciado, ainda não sabemos uma estimativa, mas divulgaremos nossos valores assim que tivermos”, diz o comunicado.

Procurada, a banda não comentou oficialmente as informações. Em ocasiões recentes, Liam chegou a alimentar os rumores ao escrever nas redes sociais: “GRANDE ANÚNCIO IMINENTE”, mas posteriormente minimizou a possibilidade.

Fontes da indústria musical indicam que os irmãos chegaram a discutir datas preliminares para 2026, após uma turnê mundial de retorno que teria arrecadado até 1,2 bilhão de libras (aproximadamente R$ 8 bilhões).

Em novembro, após o fim da série de shows de reunião, o grupo anunciou uma pausa. Em publicação nas redes sociais, declarou: “E assim aconteceu. ‘A força cultural pop mais impactante da história recente britânica’ encontrou seu caminho para os corações e mentes de uma nova geração. De Gallagher Hill ao River Plate, de Croke Park às margens do Royal Canal até a Cidade dos Anjos, o amor, a alegria, as lágrimas e a euforia nunca serão esquecidos. Agora haverá uma pausa para um período de reflexão.”

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