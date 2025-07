Oasis faz primeiro show da turnê mais esperada no ano: "Manchester na área", disse Liam Gallagher

A- A+

Lendas do rock britânico, o Oasis deu início à sua tão aguardada turnê mundial de reunião em Cardiff nesta sexta-feira (4), marcando um retorno improvável que poucos achavam possível, quase 16 anos após sua última apresentação juntos.

“Manchester na área”, disse Liam Gallagher, vocalista da banda originária do norte da Inglaterra, para uma plateia eufórica de 74 mil pessoas na capital galesa, pouco depois de subir ao palco.

O grupo britpop dos anos 1990, responsável por sucessos como “Wonderwall”, “Live Forever” e “Champagne Supernova”, começou a noite com “Hello”, hit de 1995.





Oasis fará duas noites consecutivas de shows no Principality Stadium, em Cardiff, marcando o início de uma turnê mundial com 41 datas.

Os outrora rivais irmãos Gallagher deixaram suas diferenças de lado para a turnê Oasis Live '25, que incluirá cinco shows em Manchester, cidade natal da banda, a partir de 11 de julho.

Outros shows com ingressos esgotados no Reino Unido e Irlanda ocorrerão no Estádio de Wembley (Londres), em Murrayfield (Edimburgo) e no Croke Park (Dublin), antes da etapa internacional da turnê.

As apresentações do Oasis nos anos 1990 se tornaram lendárias, mas a possibilidade de vê-los juntos novamente era considerada remota após uma das separações mais amargas da história da música.

