SHOW Richard Ashcroft vai abrir os shows do Oasis em São Paulo, em novembro Cantor britânico, que já trabalhou com os irmãos Gallagher, é vocalista da banda de rock The Verve

O Oasis finalmente anunciou, nesta quarta-feira (8), qual será a atração de abertura dos shows no Brasil. Richard Ashcroft, que já havia trabalhado com a banda em outras ocasiões, foi o escolhido.

Vocalista da banda de rock The Verve, Ashcroft é britânico. Chris Martin, do Coldplay, já se referiu a ele como “o melhor cantor do mundo”.

O cantor e compositor esteve no Brasil no mês de junho, quando integrou a programação do festival Best of Blues and Rock, em São Paulo. Ele abriu duas apresentações da Dave Matthews Band.

Os shows do Oasis estão previstos para 22 e 23 de novembro, ambos os dias com ingressos esgotados. As apresentações ocorrem no estádio MorumBIS, em São Paulo.

A nova turnê marca o retorno dos irmãos Gallagher aos palcos. Os dois brigaram em 2009, colocando um fim no Oasis. As novas apresentações celebram ainda os 30 anos do álbum “(What’s the Story) Morning Glory?”.

