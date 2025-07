Oasis: confira o que os críticos disseram do show que marcou o retorno dos irmãos Gallagher

A- A+

Após 16 anos afastados, os irmãos Liam e Noel Gallagher deram início à turnê de reencontro nesta sexta-feira (4) no País de Gales

“Puro triunfo”, “momento histórico”, “absolutamente bíblico”. Essas foram algumas das expressões usadas pelos críticos para descrever apresentação do Oasis nesta sexta-feira (4), em Cardiff, no País de Gales.



O show marcou o retorno dos irmãos Gallagher aos palcos após de 16 anos — uma briga em Paris, em 2009, selou o rompimento da banda que compôs a trilha sonora dos anos 1990.

O setlist da turnê Oasis Live 25 inclui 19 canções: de “Hello” a “Cigarettes & alcohol”. Para o bis, os irmãos reservaram só clássicos: “The masterplan”, “Don’t look back in anger”, “Wonderwall” e “Champagne Supernova”. Numa aparente trégua, os eles subiram ao palco de mãos dadas e se abraçaram rapidamente, mas quase não interagiram durante o show.

‘Quase shakespereano’

No New York Times, Jon Caramainca descreveu o show como “puro triunfo” e disse se sentiu num pub, com todo mundo cantando junto.

“Foi um sucesso porque era improvável”, afirmou o crítico. “O ódio fraternal, pessoal e profissional dos Gallagher é quase shakespeariano”, “parecia que os dois nunca iam se reconciliar e tocar juntos”, completou.

Alexis Petridis, no jornal britânico The Guardian, notou uma “desconexão estranha” entre o tom “nostálgico” e “melancólico” das letras de Noel e a interpretação de Liam, que cantou “como um homem à beira de um ataque de fúria, pronto para sair no braço com alguém”.









“Mesmo desconsiderando metade da carreira da banda, o repertório de clássicos é abundante: ‘Cigarettes & alcohol’, ‘Slide away’, ‘Rock’n’roll star’, ‘Morning Glory’”, escreveu Petridis. “O show serve como um lembrete de quão brilhante foi a fase de ouro do Oasis.”

No jornal londrino The Times, Will Hodgkinson considerou as letras de Noel e o desempenho de Liam no palco complementares. “Noel tem uma alma complexa o suficiente para compor canções belíssimas. Liam tem uma alma simples o bastante para interpretá-las com sentimento puro.



No fim das contas, eles estão condenados um ao outro”, escreveu o crítico. “‘Supersonic’, a música que deu início a tudo, encapsula tudo o que os Gallagher evocavam, talvez sem nem perceber: atitude, surrealismo, familiaridade, a loucura do cotidiano.”

Para Mark Beaumont, do jornal britânico The Independent, a noite em Cardiff “um momento histórico”.



“Por mais que o Oasis também tenha incorporado uma certa grosseria de moleques de pub, a era Britpop, tanto para millennials quanto para a geração Z, é tão idílica quanto a Beatlemania ou o Verão do Amor: um tempo de cores vibrantes, melodias jubilosas, estabilidade política e aluguéis acessíveis”, afirmou.

Já Will Richards, da edição britânica da revista Rolling Stone, preferiu usar “a expressão favorita de Liam” para descrever o show: “absolutamente bíblico”.

“O arsenal de hits do Oasis que marcaram uma geração não é segredo para ninguém. Mas quando eles vêm um após o outro, assim, sem respiro, a sensação é verdadeiramente avassaladora”, disse ele.

Depois de uma série de shows no Reino Unido, a turnê Oasis Live 25 segue para América do Norte e Austrália e chega ao Brasil em novembro.



Os dois shows no país acontecem em 22 e 23 de novembro, em São Paulo. Os ingressos já estão esgotados.

