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CULTURA Oasis divulga primeiro trailer do documentário sobre a turnê Live '25 A produção registra a volta da banda aos palcos após anos de separação e desentendimentos públicos entre os irmãos Liam e Noel Gallagher

A Disney divulgou neste sábado, 4, o trailer do documentário sobre a reunião do Oasis na turnê Oasis Live '25. Intitulado Don’t Look Back In Anger, o filme chega aos cinemas em 11 de setembro, com sessões em IMAX e salas selecionadas ao redor do mundo, antes de migrar para o streaming ainda em 2026.

A produção registra a volta da banda aos palcos após anos de separação e desentendimentos públicos entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, reunindo imagens de ensaios, bastidores, apresentações e a reação do público em diferentes países. Um dos principais atrativos do longa é trazer as primeiras entrevistas conjuntas dos dois irmãos em mais de 25 anos.

O roteiro é assinado por Steven Knight, criador de Peaky Blinders e A Thousand Blows, com direção de Dylan Southern e Will Lovelace - dupla responsável por Shut Up and Play the Hits, sobre o LCD Soundsystem, e Meet Me in the Bathroom, sobre a cena musical nova-iorquina dos anos 2000. A produção é da Magna Studios, com apresentação da Sony Music Vision em associação com a Sony Music Entertainment UK.

A exibição nos cinemas terá janela limitada de apresentação pelo Disney+. Depois desse período, o filme ficará disponível exclusivamente no Disney+ fora dos Estados Unidos, enquanto no mercado americano a exibição em streaming será dividida entre Hulu e Disney+.

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