Obra de Clarice Melo, fotógrafa da Folha de Pernambuco, integra exposição "Luz e Cor"

Para recriar o Salão dos Independentes no Recife - icônica mostra promovida por jovens artistas que rompeu com a arte tradicional no Recife em 1933 - a exposição "Luz e Cor" será inaugurada na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindú, em Boa Viagem, na próxima quinta-feira (21), a partir das 18h. A mostra, que fica em cartaz até o dia 20 de abril, reúne obras de 40 artistas pernambucanos nas linguagens da fotografia, pintura e outras artes visuais, entre eles Clarice Melo, fotógrafa da Folha de Pernambuco.



Com a obra intitulada "Ela guarda todos os segredos", Clarice Melo usou a linguagem fotográfica para captar a visão impressionista. "A minha foto faz referência às pinturas de Monet, por ser de uma ninféia e ele ter sido conhecido por pintar diversas ninféias e flores aquáticas durante toda a vida. Eu fiz ela em Bonito em maio de 2023 e tem um grande trabalho de pós produção em que eu deixei com basicamente duas cores pra tentar aproximar mais de uma pintura e de uma atmosfera etérea e misteriosa", detalhou a fotógrafa.

"Já venho trabalhado com fotografia artística há quase dois anos, então tenho alguns trabalhos autorais que exponho nas redes sociais e foi assim que Mayssa Leão conheceu o meu trabalho e me convidou pra participar", contou Clarice.

"Ela guarda todos os segredos", obra da fotógrafa e artista visual Clarice Melo

Sobre a exposição

Com curadoria e direção da artista visual Mayssa Leão, a exposição traz para o público uma releitura entre o impressionismo e o pós-impressionismo, comemorando seu surgimento nos 140 anos do Salão dos Independentes de Paris, mediante inspirações e identidades visuais de diversos artistas pernambucanos. Marcado pela liberdade de expressão sensorial, o Impressionismo revolucionou o modo de fazer arte, trazendo à tona inúmeras vanguardas artísticas.



"A exposição Luz e Cor será uma oportunidade do público mergulhar nas emoções do olhar de cada artista, dessa mostra sobre os movimentos impressionista e pós-impressionista, através da identidade visual e bagagem de vida dos expositores", destacou a curadora Mayssa Leão.

O especial uso da Luz e da Cor, elementos marcantes deste movimento, criam cenários nos quais se faz ênfase na luz natural sobre os objetos e não na representação exata de suas formas. A justaposição das cores complementares, ou seja, dos tons frios em conjunto com os tons quentes, reproduzem a percepção visual do artista no instante em que contempla a natureza.



Já o pós-impressionismo vai além e traz fagulhas da abstração e da expressão dos sentimentos, concentrando-se nos aspectos emocionais e simbólicos da arte.

Salão dos Independentes no Recife

Em agosto de 1933, jovens artistas organizaram uma exposição de pintura em um salão particular do Recife. Essa mostra coletiva representou uma ruptura com a arte tradicional, inclusive um alerta a recém criada Escola de Belas Artes do Recife e ao conservadorismo no ensino das artes.



O movimento foi relevante para a historia das artes plásticas de Pernambuco no século 20 e teve entre seus lideres Elezier Xavier, Augusto Rodrigues, Helio Feijo, Manoel Bandeira, Francisco Lauria, Luiz soares, Carlos Holanda, Nestor Silva, Percy Lau, Danilo Ramires e Bibiano Silva. Entre ps precursores do modernismo nas artes pernambucanas podemos citar Vicente do Rego Monteiro, Cicero Dias e Lula Cardoso Ayres.

SERVIÇO

Inauguração: 21/03/2024

Horário : 18h às 21h

De 22/3 a 20/4, quarta a domingo 10h às 16h

Local: Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, na Av. Boa Viagem.

O evento é gratuito e será aberto ao público.

