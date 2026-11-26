Obra de Marina Abramovic é tema de ação educativa da Fundaj, em dezembro
Inscrições gratuitas estão abertas; ação formativa será no dia 3 de dezembro, das 10h às 12h
A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) está com inscrições abertas para a ação educativa “A arte e o artista precisam ser belos? Diálogos e colagens a partir da obra de Marina Abramovic”, marcada para o dia 3 de dezembro, das 10h às 12h na Sala de Videoarte Cristina Tavares, no Campus Ulysses Pernambucano, no Derby.
Com inscrições gratuitas e abertas por meio de formulário online, a iniciativa da Unidade de Artes Visuais (Dimeca) da Fundação tem colaboração do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). A mediação parte da obra de Marina Abramovic, artista que utiliza o corpo como elemento central de investigação poética e política.
O público alvo da ação são jovens e adultos interessados em arte contemporânea, em especial pessoas que possuem pouco contato prévio com a linguagem da performance artística.
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Acervo da artista
A Fundaj possui em seu acervo peças da artista, que serão objeto da ação educativa. Por meio dessa exposição, o objetivo é fazer com que o público discuta sobre o que é belo dentro das artes plásticas e visuais, além de construir em conjunto uma relação do conteúdo com a sociedade atual.
A iniciativa integra a Residência para Educadores de Museus e Instituições Culturais, projeto de extensão coordenado pela professora Maria Juliana de Sá, que aproxima estudantes do campo profissional da educação em museus.
São disponibilizadas, ao todo, 15 vagas, e o público-alvo é de jovens e adultos interessados em arte contemporânea, em especial pessoas que possuem pouco contato prévio com a linguagem da performance artística.
SERVIÇO
"A arte e o artista precisam ser belos? Diálogos e colagens a partir da obra de Marina Abramovic"
Quando 3 de dezembro, das 10h às 12h. (15 participantes).
Onde: Sala de Videoarte Cristina Tavares - Campus Derby da Fundação Joaquim Nabuco – R. Henrique Dias, Edifício Ulysses Pernambucano, 609 - Derby, Recife - PE
Inscrições gratuitas no formulário online
Mais informações: (81) 3073-6731