Obra rara de Osman Lins tem reedição lançada, nesta sexta (24), pela Cepe Editora e UFPE

A- A+

Na noite desta sexta (24), a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e a Editora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançam a 3ª edição de uma rara obra do escritor pernambucano Osman Lins: “Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social”.

Esta nova edição chega 51 anos depois de sua última tiragem, em 1974. O título será lançado às 19h30, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), no bairro das Graças, Recife.

“A reedição de 'Guerra sem Testemunhas: o escritor, sua condição e a realidade social' é de enorme contribuição para o debate público sobre a literatura na atualidade. Como intelectual latino-americano, Osman Lins sempre insistiu na necessidade do escritor engajar-se no enfrentamento dos problemas e desafios de seu país, é um escritor combativo, muito mais do que polemista”, destaca o organizador da edição, professor Fábio Andrade.

A obra

Com 332 páginas e capa de Ildembergue Leite, a nova edição tem uma pequena iconografia (imagens em P&B), que remete ao período de elaboração do livro e à sua repercussão, e um índice onomástico com pensadores, escritores e artistas citados pelo autor.

“Fiz a apresentação, que busca assinalar certos aspectos do livro sintonizados com nosso tempo, e acrescentei notas que têm como principal objetivo ressaltar certos diálogos do pensamento crítico de Osman Lins com sua própria produção literária”, conta Fábio Andrade.

No livro, Osman faz a defesa da escrita como ofício: “O profissional é aquele que professa - e professar, mais do que exercer, é abraçar, seguir. A ideia, portanto, deve envolver uma noção de entrega, de responsabilidade e de fé.”

Traz reflexões sobre o trabalho criativo, a crítica literária, a circulação de livros, os leitores, o mercado editorial, as dificuldades para publicação de livros, a demora na análise de originais por parte das editoras e os espaços na mídia.

Também reage à remuneração do escritor baseada no número de livros vendidos e não pela quantidade de exemplares impressos, e à falta de republicação de obras esgotadas de autores novatos.

O autor

Nascido em Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, Osman Lins morreu precocemente, na cidade de São Paulo, em 8 de julho, três dias depois de completar 54 anos.

Osman Lins é autor de romances (“Avalovara”, “O Visitante”, “O Fiel e a Pedra”), contos (“Os Gestos”), narrativas (“Nove, Novena”), relatos de viagem (“Marinheiro de Primeira Viagem”), obra para teatro (“Lisbela e o Prisioneiro”) e ensaios.

Escreva a legenda aqui

"Além de romances, contos, peças de teatro, textos para jornais e TV (Casos Especiais da TV Globo), Osman Lins, meu pai, escreveu ensaios. Ora alguns que estudavam outros escritores (como Lima Barreto) ora sobre as dificuldades que enfrentam todos aqueles que se dedicam ao ofício de escrever”, diz a filha de Osman, a jornalista Letícia Lins.

“Lembro-me de um fato corriqueiro que muito o irritava, quando viajávamos juntos. A cada hotel, a pergunta na recepção. Profissão? ‘Escritor’, ele respondia. Porém o funcionário de plantão sempre indagava: ‘Como? Profissão?’. E ele, irritadíssimo, ratificava quase soletrando: ‘es-cri-tor’. Isso acontecia até mesmo no exterior”, recorda Letícia.



Veja também