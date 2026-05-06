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Matthew Perry Obras de Bansky e itens de 'Friends' estão entre bens de Matthew Perry que irão a leilão Venda prevista entre os dias 18 e 29 vai arrecadar fundos para a fundação beneficente criada em nome do ator

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Bens do ator Matthew Perry serão leiloados em 5 de junho pela Heritage Auctions, em um evento beneficente que terá a renda revertida para a Fundação Matthew Perry, criada após a morte do ator para apoiar iniciativas de recuperação do abuso de substâncias e combater o estigma em torno da dependência química. A informação é do jornal britânico The Guardian.

Entre os itens postos à venda estão roteiros autografados de "Friends", uma réplica da moldura amarela da porta do apartamento de Monica e Rachel, uma mesa de pingue-pongue personalizada do Batman e obras do artista Banksy. Um dos destaques é uma obra avaliada em mais de R$ 3.952.880.

Segundo a publicação, os itens ficarão expostos em Beverly Hills entre 18 e 29 de maio, antes do leilão presencial e online, em Dallas.

Conhecido por interpretar Chandler Bing entre 1994 e 2004, Perry morreu em 2023, aos 54 anos. O laudo apontou os efeitos agudos da cetamina como a principal causa da morte. Cinco pessoas se declararam culpadas em acusações relacionadas ao caso.

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