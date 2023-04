A- A+

BENEFICENTE Obras de mais de 100 artistas estão reunidas na 22ª Exposição de Artes do IMIP, no Mepe Parte da renda obtida com as vendas das obras de arte será revertida para a construção da usina solar IMIP

A abertura para convidados da 22ª Exposição de Artes do IMIP, que ocupa o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), ocorre nesta quinta-feira (13), às 19h. Para o público geral, as visitações podem ser feitas desta sexta-feira (14) até o dia 7 de maio.

Reunindo mais de 100 artistas plásticos, a mostra terá parte da renda obtida com as vendas das obras de arte revertida para a construção da usina solar do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

Nesta edição, o acervo apresenta uma diversidade de perfis e técnicas, como fotografias, pinturas e esculturas. Roberto Ploeg, José Cláudio, Daniel Samico e Carlos Pragana estão entre os nomes com obras expostas.



Os interessados podem adquirir as obras presencialmente ou de forma online, através do Spot Art.



