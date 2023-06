A- A+

CULTURA Após cobranças, obras emergenciais no São Luiz começam esta semana; cinema deve ser reaberto em 2024 Equipamento passará por serviço no sistema de esgotamento das águas de chuva

Fechado desde julho do ano passado, o emblemático Cinema São Luiz, localizado às margens do rio Capibaribe, na área central do Recife, terá obras emergenciais do sistema de esgotamento de águas da chuva iniciadas esta semana.



A informação é da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), que anunciou o reparo com prazo de execução de 60 dias e orçamento de R$ 106.308,53. A reabertura é tema de cobranças da comunidade cinematográfica de Pernambuco, que manifestam insatisfação com a situação do equipamento cultural.

De acordo com a Secult-PE, essa é a primeira etapa das ações previstas para reabertura do cinema, que deve ser feita no primeiro semestre de 2024.

Atualmente, o equipamento tem 95% das obras de instalações elétricas e novo sistema de refrigeração concluídas.

“[O Cinema São Luiz] se encontra com o sistema de esgotamento de águas pluviais em colapso, fato que provocou estragos significativos no forro ornamentado, com desprendimentos de elementos que podem causar acidentes e, portanto, exigiram interdição imediata do imóvel”, explica a presidente da Fundarpe, Renata Borba, que completa:

“Esta primeira etapa das obras é de caráter emergencial e permitirá que possamos, em seguida, realizar os serviços de consolidação e restauração do forro ornamentado, elemento de relevante valor no bem tombado, devolvendo-o à população no primeiro semestre de 2024. ”

