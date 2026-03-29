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ROUBO DE ARTE Obras de Renoir, Cézanne e Matisse são roubadas de museu italiano Quadros foram levados por quatro homens encapuzados

Ladrões roubaram quadros de Renoir, Cézanne e Matisse de um museu na Itália há uma semana, informou a polícia neste domingo (29).

Quatro homens encapuzados entraram na sede da Fundação Magnani Rocca, perto de Parma, no norte da Itália, e levaram as obras durante a madrugada da segunda-feira passada, disse à AFP um porta-voz dos carabineiros, a polícia militarizada italiana, ao confirmar a informação da rede de televisão Rai.

Os ladrões levaram "Os Peixes" (1917), de Auguste Renoir; "Natureza-morta com Cerejas" (1885-1887), de Paul Cézanne; e "Odalisca no Terraço" (1922), de Henri Matisse.



Os ladrões forçaram uma porta para terem acesso a uma sala no primeiro andar do edifício, antes de fugirem pelo parque do museu. A polícia está revisando as gravações das câmeras de segurança do museu e de estabelecimentos vizinhos.

A ação dos ladrões durou “menos de três minutos, sem improvisos, de maneira estruturada e organizada”, declarou o museu ao meio de informação SkyTG24.

Situada a 20 km de Parma, a Fundação Magnani Rocca, fundada em 1977, abriga uma coleção do historiador de arte Luigi Magnani (1906-1984) na sua "Vila de Obras-primas", que também inclui obras de Durero, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet e do artista italiano Giorgio Morandi.

A fundação também tem à mostra "Paisagem de Cagnes", de Renoir, e recebeu uma das obras-primas do artista francês, "O Passeio", cedida por empréstimo pelo Museu Getty de Los Angeles, para uma exposição em 2024.

No final de 2025, um roubo espetacular no Museu do Louvre, em Paris, reacendeu o debate sobre a segurança dos museus, quando quatro ladrões subtraíram joias de valor incalculável em apenas oito minutos.

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