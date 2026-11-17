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LANÇAMENTO "Obrigado, Madrinha": Enzo Belmonte grava ao vivo em homenagem a Beth Carvalho Audiovisual revisita o repertório da cantora, recupera sambas pouco lembrados e celebra a relação entre a artista e o jovem afilhado musical

A última vez que Beth Carvalho falou sobre Enzo Belmonte foi para anunciar que o jovem sambista estaria entre os convidados de um show que ela preparava para comemorar seus 73 anos, em maio de 2019.

Dez dias depois daquela conversa, realizada em um hospital de Botafogo, no Rio de Janeiro, a cantora morreu. A apresentação nunca aconteceu. Ficou, porém, o registro de um encontro marcado pela generosidade de quem passou a carreira abrindo espaço para novas gerações do samba.

Na ocasião, Beth fez questão de destacar o então adolescente: “É meu afilhado mais novo. Conhece? Muito talentoso esse menino!”.

Aos 17 anos, Enzo já carregava o reconhecimento da artista, que também participou de sua última gravação, na faixa “Trovador urbano”.

Sete anos depois, o sambista transforma essa história de afeto em música com “Obrigado, Madrinha”, audiovisual gravado no Teatro Rival, tradicional palco carioca. O projeto integra as homenagens pelos 80 anos de nascimento de Beth, completados em 5 de maio de 2026.

O trabalho aposta em uma pesquisa cuidadosa por canções menos conhecidas de sua discografia. Entre os mais de 30 álbuns lançados por Beth, há muito samba de qualidade que não alcançou a mesma projeção dos grandes hits. É justamente nesse repertório menos evidente que Enzo encontra parte da identidade de seu tributo.

Um dos destaques é “Meu sangue é Brasil”, composição de Almir Guineto e Luverci Ernesto registrada no álbum “Pagode de mesa ao vivo”, de 1999.

A música recupera a dimensão política que atravessou a obra de Beth, sempre atenta às questões sociais e às lutas populares.

A parceria de Guineto e Luverci reaparece em “Tem nada não”, com Jorge Aragão, e “É, pois é”, com Luís Carlos. Para essas duas últimas, Enzo divide a interpretação com Dayse do Banjo, sambista que conviveu artisticamente com Almir Guineto como discípula e parceira.

Dayse também assina, ao lado de Luana Carvalho, “Arrasta a sandália”, outra faixa recuperada do último álbum de estúdio de Beth.

Desse mesmo trabalho vem “Nosso samba tá na rua”, composição de Alamir Kintal, Nilo Penetra, Roberto Lopes e Canário. Já “Quem é de sambar”, de Sombrinha e Marquinho PQD, e “Amor e festança”, de Toninho Geraes e Adalto Magalha, reforçam a seleção de partidos-altos que merecem novas rodadas nas rodas de samba.

Enzo Belmonte foi o afilhado caçula da "Madrinha do Samba", Beth Carvalho | Foto: Léo Queiroz/Divulgação

A pesquisa de Enzo vai além dos discos da Madrinha. “O daqui, o dali e o de lá”, de Serginho Meriti e Bira da Vila, chegou ao repertório por meio de uma participação de Beth em um álbum de Bira, e não de um trabalho próprio da cantora.

Para a gravação, Enzo chamou Serginho Meriti, coautor da música. O encontro ganha ares de celebração e reverência no palco, com os dois sambistas ajoelhados ao fim da interpretação.

O único lançamento inédito do audiovisual é “Uma rainha no céu”, composição de André da Mata escrita no dia da morte de Beth.

A música chegou ao público como primeiro single do projeto, em 5 de maio deste ano, data em que a cantora completaria 80 anos. Entre a saudade e a celebração, a letra transforma a ausência em lembrança viva, evocando o desejo de que a música siga adiante.

E segue. O repertório também abre espaço para os clássicos incontornáveis. A Mangueira, escola de coração de Beth, ganha destaque em um pot-pourri que reúne “Folhas secas”, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito; “Sei lá, Mangueira”, de Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho; e “O mundo encantado de Monteiro Lobato”, samba-enredo campeão do carnaval de 1967.

A Velha Guarda Musical da escola participa da sequência. Cartola também marca presença com “As rosas não falam” e “O mundo é um moinho”, duas canções que ganharam projeção na voz de Beth nos anos 1970.

A atuação política da cantora aparece em “Virada”, de Noca da Portela e Gilper, música associada à campanha das Diretas Já e que permanece ligada à memória das mobilizações democráticas brasileiras.

No campo romântico, “Ainda é tempo pra ser feliz”, sucesso eternizado por Beth ao lado de Zeca Pagodinho, ganha nova leitura com Enzo e Lu Carvalho, sobrinha da homenageada.

Já “Firme e forte”, de Nei Lopes e Efson, recupera a energia carnavalesca do repertório da Madrinha, com participação da bateria da Mangueira do Amanhã, escola mirim na qual Enzo atuou como intérprete e diretor musical.

A condução musical é de Luizinho Croset, responsável pelos arranjos, pelo violão de sete cordas e pela direção musical.

Ele lidera a banda Santo Samba, formada por Betinho do Cavaco, Ana Paula Cruz, Luis Cláudio 'Polinho', Ademir Silva, Caio Ramos, Marquinho Passos, Lucas Parada e Nay Duarte.

Além das participações de Dayse, Serginho e Lu Carvalho, o audiovisual reúne integrantes da Velha Guarda Musical da Mangueira e músicos da Mangueira do Amanhã.

“Se hoje eu sou sambista, é por causa de Beth Carvalho”, afirma Enzo.

A declaração encontra correspondência na maneira como ele ocupa o palco: chama o público para cantar, faz referências aos compositores e incorpora gestos e intervenções que remetem à maneira espontânea com que Beth conduzia seus shows.

Uma bandeira da Mangueira que pertenceu à cantora permanece posicionada ao lado do palco, como lembrança concreta de uma presença que atravessa todo o espetáculo.

Em “Obrigado, Madrinha”, Enzo não se limita a reproduzir um repertório consagrado. Ao recuperar músicas menos conhecidas, convocar parceiros e reverenciar os compositores, reafirma uma das marcas mais importantes do legado de Beth Carvalho: a capacidade de reconhecer talentos, valorizar a criação coletiva e manter o samba em movimento.

Uma herança que, nas mãos de seu afilhado, ganha novos intérpretes e novos caminhos.



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