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Cinema 'Obsessão' e 'Backrooms': Terror indie de jovens youtubers revoluciona as bilheterias Sucesso do estúdio A24 veio na sequência de "Obsessão", de Curry Barker, de 26 anos, que em duas semanas já acumula 148 milhões de dólares (R$ 748,4 milhões) em todo o mundo

Hollywood não fala de outra coisa: como os filmes de terror independentes "Obsessão" e "Backrooms: Um Não-Lugar", dirigidos por youtubers na faixa dos 20 anos, levaram a Geração Z em massa aos cinemas para protagonizar estreias multimilionárias.

Os intermináveis corredores amarelos de “Backrooms: Um Não-Lugar”, dirigido por Kane Parsons, de 20 anos, aterrorizaram dezenas de milhares de pessoas em sua estreia neste fim de semana, com uma arrecadação de 118 milhões de dólares (R$ 596,7 milhões) nas bilheterias.

O sucesso do estúdio A24 veio na sequência de “Obsessão”, de Curry Barker, de 26 anos, que em duas semanas já acumula 148 milhões de dólares (R$ 748,4 milhões) em todo o mundo, um enorme sucesso para o filme da Focus Features, cuja produção custou apenas 750 mil dólares (R$ 3,8 milhões).

“Não há outra forma de enxergar isso que não seja como um enorme sucesso e um verdadeiro ponto de virada para a indústria”, disse à AFP Matthew Frank, editor associado da publicação The Ankler.

“A grande maioria dos compradores de ingressos neste fim de semana e nos últimos fins de semana (...) tem menos de 35 anos, e até menos de 25. Eles estão alcançando um público que normalmente não recebe conteúdo pensado especificamente para ele”, acrescentou.

As salas de cinema enfrentam um declínio impulsionado, entre outros fatores, pela popularidade do streaming, pela pandemia de covid-19 e pelas greves que paralisaram Hollywood em 2023.

No entanto, os números deste ano injetaram otimismo num setor que espera alcançar os seus melhores resultados desde a pandemia.

Isso ocorre, em parte, graças à Geração Z, que impulsionou a bilheteria em 25% no ano passado, segundo um relatório do National Research Group.

Números que os proprietários de cinemas comemoram.

“Estamos eufóricos com estes fins de semana”, afirmou Ronnie Yount, proprietário da rede Phoenix Theatres, no Meio-Oeste dos Estados Unidos.

Você disse que os dois filmes aumentaram a arrecadação de seus cinemas a níveis normalmente realizados por sucessos conhecidos como "Lilo & Stitch", algo que parecia impensável.

"Como podemos replicar isso?"

“O grande problema de Hollywood por muito tempo foi dizer: 'ah, são os jovens', quando na verdade eles estavam produzindo uma franquia décima que fez sucesso com os pais deles”, afirmou Frank.

“Quando você faz algo para esse público, ele parece (...) e isso ficou comprovado neste fim de semana”, acrescentou. Mas qual é a fórmula do sucesso?

Parsons é conhecido como Kane Pixels no YouTube, onde reúne uma audiência de 3,2 milhões de inscritos e acumula mais de 300 milhões de visualizações.

A inspiração para "Backrooms" surgiu de uma foto publicada por alguém em um fórum da internet em 2019, que mostrava, sem qualquer contexto, um espaço amarelo.

Parsons, então adolescente, explicou à AFP em uma entrevista recente que enxergou a imagem como “um conceito de ficção científica muito tangível”.

O criador de conteúdo desenvolveu um vídeo que mostrava um jovem perdido nos corredores aterrorizantes e que acumulou milhões de visualizações em poucos dias. O sucesso obtido em um contrato com a A24 para levar esse pesadelo infinito às telas de cinema, agora estrelado por Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve.

Barker saiu de uma audiência de 1,1 milhão de inscritos em seu canal "That's a Bad Idea" para se tornar o assunto do momento no cinema com o assustador "Obsessão".

Exibida no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2025, a produção acompanha as consequências horríveis enfrentadas por um jovem após quebrar uma espécie de graveto da sorte (o 'salgueiro do desejo') para fazer um pedido: que seu interesse romântico o ame mais do que qualquer outra coisa no mundo.

"Todos os estúdios e produtoras de Hollywood neste momento estão olhando para isso e se perguntam: 'como podemos replicar isso?'", disse Frank.

"É algo muito empolgante, não apenas porque são sucessos enormes, mas porque foram produzidos com orçamentos limitados."

Frank considera que, embora o impulso inicial seja recorrer ao YouTube como mecanismo de descoberta de novos talentos, há outros fatores no jogo.

“É necessário encontrar grandes cineastas, e eles podem vir de qualquer lugar”.

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