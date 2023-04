Oceanos 2023: mais de 2,6 mil obras de 12 nacionalidades concorrem à premiação

A- A+

Pelo menos 2.658 obras de 12 nacionalidades foram inscritas no Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa - Oceanos 2023, número que superou a premiação o ano passado, o que equivale a um aumento de 10%. Tal qual a quantidade de editoras participantes, que este ano totalizou 487, também superior a 2022.

Participam da premiação do Oceanos 2023 - administrado pela Associação Oceanos e pelo Itaú Cultural - escritores de Angola, Brasil, Cabo Verde, Chile, Moçambique, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Estados Unidos.

Dos países de Língua Portuguesa do continente africano, Angola é representada por 14 autores, já Cabo Verde por 12, Moçambique tem 38 e São Tomé e Príncipe com um autor.



A lista com os livros concorrentes pode ser consultada no site do Oceanos.





Poesia, prosa e dramaturgia

Para a edição deste ano, o Oceanos trouxe a novidade de duas listas para as inscrições: uma de poesia e outra de prosa (romance, conto, crônica) e dramaturgia.



Das 2.658 obras inscritas, portanto, 1.189 são de poesias e 1.469 de prosa - sendo 852 romances, 429 livros de ocntos e 147 de crônicas. Já dramaturgias vêm com 41 inscrições.

Com as inscrições encerradas, a etapa seguinte vai dispor da leitura das obras e consequentes avaliações por um júri internacional formado por escritores, poetas, professores e críticos literários do Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal.



Em setembro serão anunciados 40 semifinalistas - os 20 de poesias e os 20 de prosa e/ou dramaturgia. Em seguida o júri intermediário seleciona dez finalistas - 5 de poesia e 5 de prosa e/ou dramaturgia - com anúncio marcado para novembro.

Na última etapa, o júri final elege dois vencedores – um de poesia e outro de prosa e/ou dramaturgia, com premiações de R$ 300 mil, sendo R$ 150 mil para cada um dos ganhadores.

Mapeamento

Todos os livros que concorrem ao Oceanos 2023 terão seus aspectos gerais – estéticos e temáticos – catalogados na terceira edição do Mapeamento das Literaturas em Língua Portuguesa.



Durante a avaliação das obras pelo júri de avaliação do Oceanos, 53 professores são também responsáveis pela catalogação das obras inscritas no Prêmio. Os dados do Oceanos – Mapeamento estão disponíveis na plataforma digital do projeto.

Pernambuco no Ocenaos 2022

A escritora pernambucana Micheliny Verunschk subiu ao pódio da edição do Oceanos Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa 2022. com a obra "O Som do Rugido da Onça" - que também foi premiada na 64 Prêmio Jabuti na categoria "Romance Literário".

Micheliny foi a representante brasileira do prêmio, alcançando a terceira colocação do concurso que teve como vencedor o romance da escritora portuguesa Alexandra Lucas Coelho, "Líbano, Labirinto", e "Museu da Revolução", do moçambicano João Paulo Borges Coelho, em segundo lugar.

Veja também

família real Espinafres, favas e estragão para a "quiche da coroação" de Charles III