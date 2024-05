A- A+

cênicas Ocupação Espaço O Poste começa nesta sexta (3), celebrando 20 anos do grupo Programação seguirá até o fim do ano e inicia com cinco espetáculo neste mês de maio

Neste ano, o grupo O Poste Soluções Luminosas completa 20 anos de criação e sua principal celebração tem início nesta sexta (3): a Ocupação Espaço O Poste irá levar ao local, até o fim do ano, uma programação artística variada, que começa com cinco espetáculos apresentados nos fins de semana deste mês de maio.



A ocupação tem incentivo do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas - Espaços Artísticos e todos os espetáculos apresentados contam com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Programação

Nesta sexta (3) tem início a Ocupação Espaço O Poste, com apresentação do premiado espetáculo teatral “Narrativas encontradas numa garrafa pet na beira da maré”, do Grupo São Gens de Teatro (Recife/PE), que reflete sobre vivências periféricas em zonas ribeirinhas.

No sábado (4), o espaço recebe o show do Grupo Bongar, que há 23 anos entoa o axé e a ancestralidade da Nação Xambá em Pernambuco.

No segundo fim de semana a Ocupação traz a primeira apresentação do projeto “Ìtàn do Jovem Preto”, no qual jovens negros do Recife contam artisticamente as suas histórias. Será na sexta-feira (10), apresentação de Thiago Violiin, músico autodidata que encanta turistas e passantes do Centro do Recife com seu violino.



Já no sábado (11), as artistas Iara Campos e Íris Campos apresentam o espetáculo de dança “Arreia”, inspirado no Caboclinho, manifestação típica ligada às tradições indígenas em Pernambuco.

No último fim de semana, dedicado ao público infantojuvenil, será encenado o espetáculo de contação de história “LaUrsa de mulheres”, com a artista Kemla Batista, no sábado (18). A contação traz reflexões sociais e sobre manifestações da cultura popular, como a LaUrsa – brinquedo símbolo do Carnaval pernambucano – com leveza e humor para os pequenos.



Ingressos

Os ingressos para as apresentações custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), exceto a do projeto “Ìtàn do Jovem Preto”, na sexta (10), que tem entrada gratuita (sujeita à lotação do espaço).



Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no Sympla, através dos links divulgados no Instagram do coletivo, ou na bilheteria do espaço, uma hora antes do início de cada apresentação.



SERVIÇO

Ocupação Espaço O Poste

Quando: 3, 4, 10, 11e 18 de maio

Onde: O Poste Soluções Luminosas | Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista - Recife/PE

Informações: Blog O Poste e @oposteoficial.

