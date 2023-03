A- A+

LIA DE ITAMARACÁ "Ocupação Lia de Itamaracá": universo da cirandeira será contado em exposição no Paço do Frevo Exposição entra em cartaz no Paço, a partir da próxima terça-feira (21)

O universo da cirandeira Lia de Itamaracá será celebrado no Paço do Frevo, a partir da próxima terça-feira (21), dentro da "Ocupação Lia de Itamaracá" - exposição que percorre a história de Lia, presente na abertura com o show "Ciranda do Mundo", em espaço montado em frente ao museu.

Em cartaz até 21 de junho e com acesso gratuito, a Ocupação - idealizada pelo Itaú Cultural, cuja estreia ocorreu em São Paulo, em abril de 2022 - vai exaltar a mestre cirandeira, que em janeiro próximo completa 80 anos de vida (e de história).

Assinada por Lia Letícia, artista visual responsável pelo projeto expográfico, a mostra tem o projeto audiovisual de autoria de Ytallo Barreto e a identidade visual da exposição é de Lili Barreto.





De São Paulo para o Recife

Da Ocupação no Itaú Cultural, de onde foi dado o pontapé para celebrar a cirandeira, e de lá também foi doada parte do acervo que compõe o evento no Paço - composto por fotografias e mobiliários - a mostra chega à terra de Lia como fato enaltecido pela gerente do Núcleo de Artes C6enicas, Literatura e Música da instituição, Galiana Brasil.



"Ver a Ocupação Lia de Itamaracá aportar em Recife em um espaço tão significativo como é o Paço, casa do Frevo, nos encanta tanto quanto mobiliza em muitas camadas, pela potência desse encontro poético e cheio de pertencimento".

Sob coordenação geral de Beto Hees, empresário e produtor da artista, além de produção de Marcos Paulo, que também integra a equipe de Lia, a Ocupação por aqui tem a curadoria de Michelle Assumpção, biógrafa da cirandeira, que não esconde a alegria de ser homenageada.



Crédito: Ytallo Barreto

“Me sinto muito feliz por essa exposição estar sendo feita pelas pessoas que já trabalham comigo, sabem da minha história, conhecem minha luta. Me sinto muito à vontade, muito acolhida e amada por conta da exposição estar sendo montada outra vez, pelas nossas mãos”, destaca Lia de Itamaracá.

"Um marco para a história do Paço"

Para a diretora do Paço do Frevo, Luciana Félix, que celebra o encontro entre a Ciranda e o Frevo, a Ocupação Lia de Itamaracá representa um marco para a história do museu.

"É o encontro de duas grandes expressões da cultura popular, de dois patrimônios imateriais do Brasil que têm em comum a característica de unir pessoas, trazer alegria, envolvimento e, sem dúvida, fará despertar a vontade de todos participarem da grande potência que é essa exposição", ressalta Luciana, complementando sobre Lia: "Ela tem toda a força da representatividade das culturas populares. Estamos muito felizes de abrir as portas para essa pernambucana que envolve diversas gerações de pessoas que se encantam e se emocionam com sua luta e sua arte."

A Ocupação será composta por documentos, figurinos, objetos pessoais, fotografias, mobiliários e recursos audiovisuais, a exemplo de videoclipes e imagens recentes de apresentações da artista pelo mundo.



A exposição vai contar, também, com materiais exclusivos como uma entrevista e um ensaio fotográfico inédito, com autoria de Ytallo Barreto.

As canções de Lia, como parte de um cancioneiro popular que aborda as questões mais simples e cotidianas do povo, também ganham destaque na mostra. Será possível perceber os sons de Lia com os ouvidos, com os olhos e com a pele.

Show de Lia

Para abrir a Ocupação, o show "Ciranda do Mundo" será apresentado por Lia de Itamaracá, em palco montado em frente ao Paço do Frevo.

No repertório, uma mescla das já tradicionisl canções de Lia, em meio a cocos, maracatus e, claro, muita ciranda. Além disso, músicas mais contemporâneas do disco "Ciranda sem Fim" (2019), também ganham destaque.

Na banda que acompanha Lia, bateria e guitarra reforçam a sonoridade da cirandeira, além da caixa, percussão, bumbo e trompete.

Serviço

"Ocupação Lia de Itamaracá"

Quando: a partir de 21 de março até 21 de junho

Onde: Paco do Frevo (Praça do Arsenal)



Abertura às 18h, com show de Lia ("Ciranda do Mundo")



Acesso gratuito

Funcionamento do Paço do Frevo

Terça a sexta, das 10h às 17h e sábados e domingos, das 11h às 18h

Ingressos R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira), com acesso gratuito às terças-feiras

