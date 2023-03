A- A+

FESTA Odara Ôdesce: banda vencedora do Grammy Latino é atração da festa; saiba detalhes Festa acontece no próximo dia 17 de março, no Armazém 14

O start da festa Odara Ôdesce em 2023 será dado no próximo dia 17 de março, no Armazém 14 (Bairro do Recife), e sob o comando da banda Bala Desejo, vencedora na categoria Melhor Álbum na última edição do Grammy Latino.



O grupo carioca, formado por Dora Morelenbaum, Zé Ibarra, Julia Mestre e Lucas Nunes, bebe da fonte (inesgotável) do Tropicalismo.



Vencedores com "Melhor Álbum em Português", Bala Desejo exala brasilidades em repertório que tem se tornado cada vez mais conhecido pelo público, a partir da participação do quarteto em festivais tradicionais País afora, a exemplo do Rock in Rio e do Coala - ocasiões em que o primeiro álbum do grupo "Sim, Sim, Sim" ganhou notoriedade.





Além da Bala Desejo, a festa - que soma uma década de existência e mais de cem edições realizadas - conta também com o agito das DJs residentes Allana Marques e Lala K, que assina a noite ao lado da Golarrolê e também da Plas Produções.



Serviço

Odara Ôdesce, com Bala Desejo



Quando: dia 17 de março, a partir das 22H

Onde: Armazém 14 (Bairro do Recife)



Ingressos no Sympla, a partir de 70 (meia-entrada)



Informações: Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do RecifeInformações: @golarrole





