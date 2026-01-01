A- A+

AGENDA CULTURAL Odara Ôdesce e Sambadeiras são atrações do primeiro 'findi' de 2026 em Olinda; confira agenda Estreias do cinema, exposições e outras curtições também estão no roteiro inaugural do primeiro fim de semana ano

Para o primeiro 'findi' do ano, que tal uma vibe festa regada ao som das DJ's Allana Marques e Lala k? Pois, é 'pelas Olindas' que a dupla vai botar pra ferver na Odara Ôdesce neste sábado (3), precisamente na Casa Estação da Luz.



Já quem tiver a fim de cometer a "primeira loucura do ano", é só chegar lá pela Metrópole, na Boa Vista, porque vai ter, hein?



Aos roqueiros de plantão, dar start em 2026 com Bob Nelson, Durango Kid e DJ Sapo no Downtown Pub, na Zona Norte é uma pedida.



E para o esquenta do Carnaval que chega já, as Sambadeiras fazem ensaio aberto na Rua do Sol, em Olinda, no domingo (4).



Ao que parece, 2026 chegou chegando, inclusive com as estreias no cinema e exposições, hein? Bora?

SHOWS E EVENTOS

Venda Bom Jesus

Com Samba Stage e Orquestra Backstage

Quando: Sexta (2), a partir das 18h30

Onde: Venda Bom Jesus - Praça do Arsenal, 59, Bairro do Recife

Informações: @vendabomjesus

Verão Metrópole

Quando: Sexta (2), às 22h

Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos free até as 23h/A partir de R$ 10 via Sympla

Informaçoes:@clubmetropole

Odara Ôdesce

Com as DJ's Allana Marques e Lala K

Quando: Sábado (3), a partir das 15h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: @odara.odesce



Primeira Loucura do Ano

Com show de MC Pedrinho

Quando: Sábado (3), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole



Primeiro Rock do Ano

Com Bob Nelson, Durango Kid e DJ Sapo

Quando: Sábado (3), às 21h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 20 no site Evenix

Informações: @downtownpubzn

Venda Bom Jesus

Com Família Chumbago e Orquestra Backstage

Quando: Sábado (3), a partir das 18h

Onde: Venda Bom Jesus - Praça do Arsenal, 59, Bairro do Recife

Informações: @vendabomjesus

Beerdock

Com Overtime e Mac Fly

Quando: Sábado (3), a partir das 21h

Onde: Beerdock - Rua dos Arcos, 1745, Poço da Panela

Ingressos R$ 20

Informações: @beerdock_recife

Ensaio Aberto das Sambadeiras

Quando: Domingo (4), às 16h

Onde: Sede das Sambadeiras - Rua do Sol, 418, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @sambadeiras



Tours Temáticos Catamaran - Catamaran Assombrado

Quando: sábados de janeiro, às 20h

Onde: Cais de Santa Rirta, s/n

Ingressos R$ 90 (adulto) e R$ 40 (crianças de 4 a 10 anos)

Informações: (81) 9 9973-4077



Tours Temáticos Catamaran - Piratas do Capibaribe

Quando: domingos de janeiro, às 15h

Onde: Cais de Santa Rirta, s/n

Ingressos R$ 95 (adulto) e R$ 40 (crianças de 4 a 10 anos)

Informações: (81) 9 9973-4077

EXPOSIÇÕES



IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

Quando: até 1º de fevereiro de 2026

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

Mostra "Maestros - Retratos da Folia"

Quando: até 8 de março de 2026

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Ingresso do museu a partir de R$ 5 (com gratuidade às terças)

Informações: @pacodofrevo

CINEMA



"Jovens Mães"

SINOPSE: Cinco jovens mães vivendo em um abrigo lutam por um futuro melhor para si mesmas e para seus filhos, enfrentando as dificuldades criadas pelas realidades de onde vieram. Direção: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

"Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"

SINOPSE: Linda (Rose Byrne), é uma mãe que se vê à beira de um colapso ao lidar com a doença misteriosa da filha, a ausência do marido e o desmoronamento de seu próprio teto, o que a força a viver com a filha num motel. Ela não encontra apoio em ninguém, nem mesmo no terapeuta, que é hostil, e precisa lidar com a frustração, o desespero e o isolamento crescentes, numa tentativa de resolver os problemas que a cercam. Direção: Mary Bronstein

