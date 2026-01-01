Odara Ôdesce e Sambadeiras são atrações do primeiro 'findi' de 2026 em Olinda; confira agenda
Estreias do cinema, exposições e outras curtições também estão no roteiro inaugural do primeiro fim de semana ano
Para o primeiro 'findi' do ano, que tal uma vibe festa regada ao som das DJ's Allana Marques e Lala k? Pois, é 'pelas Olindas' que a dupla vai botar pra ferver na Odara Ôdesce neste sábado (3), precisamente na Casa Estação da Luz.
Já quem tiver a fim de cometer a "primeira loucura do ano", é só chegar lá pela Metrópole, na Boa Vista, porque vai ter, hein?
Aos roqueiros de plantão, dar start em 2026 com Bob Nelson, Durango Kid e DJ Sapo no Downtown Pub, na Zona Norte é uma pedida.
E para o esquenta do Carnaval que chega já, as Sambadeiras fazem ensaio aberto na Rua do Sol, em Olinda, no domingo (4).
Ao que parece, 2026 chegou chegando, inclusive com as estreias no cinema e exposições, hein? Bora?
SHOWS E EVENTOS
Venda Bom Jesus
Com Samba Stage e Orquestra Backstage
Quando: Sexta (2), a partir das 18h30
Onde: Venda Bom Jesus - Praça do Arsenal, 59, Bairro do Recife
Informações: @vendabomjesus
Verão Metrópole
Quando: Sexta (2), às 22h
Onde: Clube Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos free até as 23h/A partir de R$ 10 via Sympla
Informaçoes:@clubmetropole
Odara Ôdesce
Com as DJ's Allana Marques e Lala K
Quando: Sábado (3), a partir das 15h
Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla
Informações: @odara.odesce
Primeira Loucura do Ano
Com show de MC Pedrinho
Quando: Sábado (3), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Primeiro Rock do Ano
Com Bob Nelson, Durango Kid e DJ Sapo
Quando: Sábado (3), às 21h
Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro
Ingressos a partir de R$ 20 no site Evenix
Informações: @downtownpubzn
Venda Bom Jesus
Com Família Chumbago e Orquestra Backstage
Quando: Sábado (3), a partir das 18h
Onde: Venda Bom Jesus - Praça do Arsenal, 59, Bairro do Recife
Informações: @vendabomjesus
Beerdock
Com Overtime e Mac Fly
Quando: Sábado (3), a partir das 21h
Onde: Beerdock - Rua dos Arcos, 1745, Poço da Panela
Ingressos R$ 20
Informações: @beerdock_recife
Ensaio Aberto das Sambadeiras
Quando: Domingo (4), às 16h
Onde: Sede das Sambadeiras - Rua do Sol, 418, Olinda
Acesso gratuito
Informações: @sambadeiras
Tours Temáticos Catamaran - Catamaran Assombrado
Quando: sábados de janeiro, às 20h
Onde: Cais de Santa Rirta, s/n
Ingressos R$ 90 (adulto) e R$ 40 (crianças de 4 a 10 anos)
Informações: (81) 9 9973-4077
Tours Temáticos Catamaran - Piratas do Capibaribe
Quando: domingos de janeiro, às 15h
Onde: Cais de Santa Rirta, s/n
Ingressos R$ 95 (adulto) e R$ 40 (crianças de 4 a 10 anos)
Informações: (81) 9 9973-4077
EXPOSIÇÕES
IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco
Quando: até 1º de fevereiro de 2026
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
Mostra "Maestros - Retratos da Folia"
Quando: até 8 de março de 2026
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Ingresso do museu a partir de R$ 5 (com gratuidade às terças)
Informações: @pacodofrevo
CINEMA
"Jovens Mães"
SINOPSE: Cinco jovens mães vivendo em um abrigo lutam por um futuro melhor para si mesmas e para seus filhos, enfrentando as dificuldades criadas pelas realidades de onde vieram. Direção: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
"Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria"
SINOPSE: Linda (Rose Byrne), é uma mãe que se vê à beira de um colapso ao lidar com a doença misteriosa da filha, a ausência do marido e o desmoronamento de seu próprio teto, o que a força a viver com a filha num motel. Ela não encontra apoio em ninguém, nem mesmo no terapeuta, que é hostil, e precisa lidar com a frustração, o desespero e o isolamento crescentes, numa tentativa de resolver os problemas que a cercam. Direção: Mary Bronstein