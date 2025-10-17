A- A+

Vale Tudo Odete Roitman está viva? Levantamento mostra o que as redes sociais pensam sobre o assunto Teoria cresceu nos últimos dias, segundo empresa de análise de dados

E se o assassinato de Odete Roitman foi uma grande armação? Há quem jure de pés juntos pela teoria de que a vilã forjou a própria morte e está em algum lugar por aí — que vamos descobrir nesta sexta-feria, a partir de 21h30, quando entra no ar o último capítulo de "Vale tudo".

A especulação dessa possibilidade tem crescido nas redes sociais neste dia de capítulo derradeiro, segundo levantamento feito com exclusividade para O Globo feito pela empresa de dados Timelens.

— Os números de menções sobre Odete estar viva é, aproximadamente, 94% maior do que as menções sobre a Fátima tê-la matado — explica a pesquisadora Larissa Genaro, sobre os dados coletados nesta sexta-feira até 14h30 desta tarde, a partir de uma metodologia própria que analisa dados do Google e redes sociais como Instagram, Facebook, Google, YouTube e TikTok.

De acordo com as menções coletadas em redes sociais como X, TikTok, Facebook e Instagram neste dia 17, 56% das pessoas acham que Odete foi assassinada por um dos suspeitos (Heleninha, Celina, Fatima, César ou Marco Aurelio) e 44% acha que Odete está viva.

Quando isolados os cinco suspeitos, segundo a Timelens, 23% acreditam em Fátima como a criminosa; 21% em Marco Aurélio; César e Heleninha 20% cada; e Celina, apenas 16%.

Veja também