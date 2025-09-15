Seg, 15 de Setembro

novelas

Odete Roitman será baleada no capítulo 150 de "Vale Tudo"; saiba mais

O responsável pelo atentado será mantido em segredo

Odete Roitman de ''Vale Tudo''Odete Roitman de ''Vale Tudo'' - Foto: TV Globo / Reprodução

O capítulo 150 do remake de "Vale Tudo", previsto para ir ao ar no sábado, 20, irá exibir a cena em que a vilã Odete Roitman (Débora Bloch) é baleada enquanto dirige pelo Rio de Janeiro.

As informações são da Quem. A revista também afirma que a empresária irá escapar da morte e que o responsável pelo atentado será mantido em segredo.

No entanto, a vilã não terá a mesma sorte e irá morrer, assim como no enredo original. Segundo Flávio Ricco, colunista do portal Leo Dias, a morte da magnata da TCA será exibida no capítulo de 6 de outubro.

Manuela Dias, autora da nova versão da trama, já havia revelado seu desejo de mudar o responsável pelo assassinato da vilã.

Na versão original de Vale Tudo, Odete Roitman é assassinada por Leila.

