televisão Odete Roitman vai morrer? Leonardo é mesmo doente? Mistérios de 'Vale tudo' atiçam especulações Em clima de reta final, novela se torna alvo de palpites, inclusive de atores, sobre como será, afinal, o desfecho das tramas de personagens

Com o perdão do trocadilho, em se tratando de " Vale tudo", a novela, vale mesmo tudo nas redes sociais. A 15 dias para o fim do remake escrito por Manuela Dias, o folhetim transformou a internet, nesta semana, num ringue de especulações fortíssimas sobre a trama. De fato, há alguns mistérios importantes a serem resolvidos na ficção — e o que não falta é espectador, incluindo gente do elenco, levantando pistas sobre possíveis mudanças na história, em comparação com a narrativa original, de 1988. Afinal, Odete Roitman ( Debora Bloch) vai mesmo morrer desta vez?

Odete vai morrer em 'Vale tudo'?

A questão está colocada entre parte das pessoas que acompanham a novela. A suspeita tomou conta das redes sociais depois que vazaram fotos da gravação da cena do enterro de Odete Roitman. Nas imagens que circulam no X, o caixão da vilã aparece sempre fechado — nunca aberto. Rumores dão conta de que a autora teria escrito um final alternativo em que a empresária forjaria a própria morte.



O que se sabe, até agora, é o seguinte: na próxima segunda-feira (6), Odete será encontrada morta num quarto de hotel. No enterro, Marco Aurélio ( Alexandre Nero) tentará tranquilizar Leila ( Carolina Dieckmann), que se mostrará bastante nervosa. Já Bartolomeu (Luis Melo) aconselhará Fernanda (Ramille) a observar com atenção todos os presentes na cerimônia. Desolado, César ( Cauã Reymond) será amparado pelo amigo Olavinho (Ricardo Teodoro) O caixão permanecerá fechado ao longo de todo o velório — e ninguém verá o corpo de Odete.



— Será que Odete vai morrer mesmo? Até isso eu já estou duvidando — palpita Alexandre Nero.

De acordo com pesquisa do Datafolha divulgada na última terça-feira (18), a vilã não deveria ser morta. O público que assiste ao remake da novela desaprova a morte da empresária vivida por Debora Bloch. Os dados apontam que mais de 80% das pessoas consultadas entendem que ela, sim, deveria ser punida, mas a forma da punição deveria ser a miséria ou a cadeia, e não um caixão.

Ana Clara morreu em 'Vale tudo'?

Outra suspeita em alta entre o público recai sobre a personagem Ana Clara (Samantha Jones). A moça trambiqueira, que cuidava de Leonardo (Guilherme Magon) em troca de dinheiro recebido pela vilã, recebeu um tiro de Odete Roitman — mas, afinal, ela morreu, de fato? Há quem desconfie de que, caso Odete seja mesmo assassinada, Ana Clara seja o nome com mais chance de ser a assassina.



"Uma mulher fria, calculista e inteligente como Odete iria dar um tiro sem verificar que a vítima morreu, de fato, deixando todos os rastros e ainda o filho que tenta esconder, sozinho, numa casa abandonada?", questionou um internauta, por meio do X.

Leonardo é doente em 'Vale tudo'?

E já que o assunto é Leonardo... O rapaz, irmão gêmeo de Heleninha, está mesmo doente? Pois é, há quem duvide até mesmo dele. Parte dos internautas aponta que o moço pode estar, a rigor, fingindo que vive com sequelas de um acidente de carro para se vingar da mãe, que o manteve afastado da família por mais de uma década. "Seria o maior plot twist de todos os tempos", opinou um internauta, por meio do X. A ver.

