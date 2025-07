A- A+

artes cênicas Bate-papo sobre "A Última Sessão de Freud" conta com a participação de Odilon Wagner O ator interpreta o protagonista da peça e conversa com outros psicólogos

Nesta quinta-feira (31), às 18h30, o auditório do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), na Boa Vista, receberá o ator Odilon Wagner, protagonista da peça teatral “A Última Sessão de Freud”, para um bate papo. O encontro abordará temas como arte, psicologia, cultura e as provocações filosóficas do espetáculo.

O evento contará, também, com a participação das professoras do curso de Psicologia da instituição de ensino superior: Ana Cristina Fonseca, Fernanda Andrade, Mariana Bentzen, Luíza Bradley, Teresa Dubeaux e Ladjane Caporal. O evento reúne expertises das especialistas e do ator para discutir o conteúdo da peça, como os desafios da vida, a fé em Deus e a importância da psicanálise para os cuidados com a saúde mental.

“Vamos trazer esses aspectos e a relevância que Freud teve para a época, para as construções de alternativas para os cuidados da saúde mental que não fossem nos hospitais psiquiátricos na época”, aponta a psicóloga Ana Cristina Fonseca, professora e coordenadora de Graduação da UniFafire e uma das organizadoras do encontro.

Com informações da assessoria de imprensa.

Serviço:

Debate sobre a peça teatral “A última sessão de Freud”

Quando: Quinta-feira (31) às 19h

Onde: Auditório do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire) - Av. Conde da Boa Vista, nº 921

Gratuito e aberto ao público em geral com vagas limitadas

Veja também