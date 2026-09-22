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Teatro Odilon Wagner participa de debate sobre peça "A Última Sessão de Freud" na Unicap nesta quarta (23) Peça estará em cartaz durante o final de semana no Recife na sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27)

O ator paranaense Odilon Wagner estará no Recife nesta quarta-feira (23) para participar de um debate sobre a peça “A Última Sessão de Freud” na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, na área central da cidade.



O encontro será realizado às 19h, no Auditório Dom Hélder Câmara da Unicap, e reunirá Odilon Wagner, a professora Véronique Donard, do Programa de Pós-graduação em Psicologia (PPGPSI), e o doutorando Pe. Pedro Igor Leite, do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião (PPGCR).

A discussão abordará questões relacionadas à obra e ao encontro ficcional entre Sigmund Freud e C.S. Lewis, personagens centrais do espetáculo, que propõe uma reflexão sobre fé, razão, existência e os conflitos humanos.

A peça estará em cartaz durante este final de semana na capital pernambucana, com apresentações marcadas no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, na sexta-feira (25), sábado (26) e domingo (27).

Serviço

Debate sobre “A Última Sessão de Freud”

Quarta-feira (23), às 19h

Auditório Dom Helder Camara da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - R. do Príncipe, 526 - Boa Vista

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