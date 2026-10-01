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NOVA TELA Sessão de "A Odisseia" marca estreia de novo sistema de exibição do Cinema São Luiz Projetor a laser de resolução 4K e nova tela passam a integrar as exibições no São Luiz, a partir desta quinta (1º)

O Cinema São Luiz passa a operar com um novo sistema de exibição a partir desta quinta-feira, 1º de outubro. A sala foi equipada com um projetor a laser de resolução 4K e uma tela de tecido microperfurado projetada para otimizar a fidelidade da imagem e a propagação sonora das caixas posicionadas na parte de trás da tela.



A sessão inaugural será com a exibição do filme “A Odisseia”, de Christopher Nolan. Os ingressos, com valores a partir de R$ 5, podem ser adquiridos na bilheteria física e no site oficial da Fundarpe.

Patrimônio

Gerido pelo Governo de Pernambuco por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o espaço busca adequar sua infraestrutura técnica às exigências atuais de distribuição audiovisual.



De acordo com Renata Borba, presidente da Fundarpe, a intervenção visa equilibrar a preservação do patrimônio arquitetônico com a atualização tecnológica necessária.

“A modernização do Cinema São Luiz integra a política de preservação estadual que entende que zelar pelo patrimônio também é garantir que ele siga sendo atualizado. A chegada desse novo equipamento amplia as possibilidades da sala e reafirma o compromisso do Estado com a democratização do acesso à cultura e fortalecimento do acesso às políticas públicas de audiovisual”, destaca Renata.

Inaugurado em setembro de 1952 e tombado como patrimônio estadual em 2008, o Cinema São Luiz é um dos raros exemplares de cine-teatro de rua em atividade no País.

Filme adequado

A escolha de “A Odisseia” para a estreia acompanha o apelo técnico da produção, filmada com tecnologia Imax construindo uma experiência audiovisual de grande escala.



Dirigido por Christopher Nolan e protagonizado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Zendaya, o longa é inspirado no poema épico de Homero, que acompanha a jornada de Odisseu em seu retorno para Ítaca após a Guerra de Tróia, em uma aventura que envolve deuses e criaturas mitológicas.

A atualização do sistema de projeção integra um ciclo de intervenções executado entre 2023 e 2026.



No total, o processo de requalificação recebeu R$ 6 milhões em investimentos, compostos por R$ 5,1 milhões de recursos estaduais e cerca de R$ 759 mil advindos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal.

Requalificação

O São Luiz passou por obras de requalificação, incluido restauração do forro de gesso decorado e a manutenção do sistema de esgotamento pluvial.



Instalação de prevenção contra incêndios e adequações de acessibilidade, implantação de elevador para os pavimentos e ampliação das instalações sanitárias também integram as obras de requalificação do equipamento cultural.

Ainda entre as melhorias está a ampliação do espaço que, por exemplo, desde julho, abriga o Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano (Cena), no segundo andar - local destinado à pesquisa e salvaguarda do acervo do Museu da Imagem e do Som de Pernambuco (Mispe).



A Sala Imersiva Geraldo Pinho e uma exposição permanente sobre a história do cinema local, também ocupam o espaço e, no mesmo período, o São Luiz expandiu a grade de exibição para funcionar de quarta a domingo.

Serviço

Estreia de novo projetor e nova tela do São Luiz com exibição do filme “A Odisseia”

Quando: nesta quinta-feira (1º), às 18h30

Onde: Cinema São Luiz – Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife

A partir de R$ 5 à venda na bilheteria física e no site oficial da Fundarpe

Informações: @cinemasaoluizpe

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