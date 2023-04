A- A+

DIA INTERNACIONAL DA DANÇA Oficina, aulas e espetáculos integram programação do Paço do Frevo para o Dia Internacional da Dança Data, celebrada neste sábado (29), terá entre as atividades oficina ministrada pelo Mestre Fernando Zacarias, porta-estandarte do Galo há quatro décadas

Para o Dia Internacional da Dança, celebrado neste sábado (29), o Paço do Frevo abre alas para o ritmo mais pernambucano que há, e todos os seus (com)passos, movimentos e expressões, com programação diversa que envolve oficinas, vivências e espetáculos dedicados à arte de cadenciar corpo (e mente).



A partir das 10h, o Mestre Fernando Zacarias - porta-estandarte do Galo da Madrugada há pelo menos quatro décadas - ministra oficina dentro de um dos projetos de formação da Escola Paço do Frevo, "Desvendando Mestres e Mestras. Interessados em participar devem acessar o formulário de inscrição neste link.



Panorama Dança

Ainda no sábado o projeto "Panorama Dança" inicia às 16h apresentação da coreografia "O que tu ganha quando perde?", com os dançarinos Pinho Fidélis e Matheus Lumiere.

Espetáculo "O que tu ganha quando perde?"

Por meio da pedagogia da dança, com mote na defesa da liberdade e autonomia dos corpos, o espetáculo pretende provocar e levar o público à reflexão, descortinando os olhos de quem limita, reduz e invisibiliza pessoas com deficiência.

Na sequência é a vez do duo “CorpaFuturista: a cena brincada no Nordeste Futurista”, das brincantes paraibanas Karla Olip e Lua Camboatá.



A performance é feita por jogos de composição e improvisação que têm o brincar como uma experiência de laboratório de movimento, musicalidade, composição e ancestralidade.

O acesso para as duas coreografias é mediante ingresso do museu, que custa R$ 10 inteira e R$ 5 meia.

Paço Vivências em Dança

E quem quiser aprender passos básicos do Frevo, pode participar do Paço Vivências em Dança, que vai oferecer minioficinas com o professor Henrique Braz.



As aulas acontecem nos seguintes horários: 15h, 15h40, 16h20 e 17h. O acesso também é mediante ingresso do museu.

Serviço

Dia Internacional da Dança

Programação Paço do Frevo - Sábado (29)

- Desvendando Mestres e Mestras, com Mestre Zacarias

Das 10h às 14h

Acesso gratuito mediante inscrição prévia neste link

Panorama Dança

Às 16h

“O que tu ganha quando perde?” (PE) e “CorpaFuturista: a cena brincada no Nordeste Futurista” (PB)

Acesso mediante ingresso do museu: R$ 10 inteira | R$ 5 meia

Vivências em Dança

Com Henrique Braz

Às 15h, 15h40, 16h20 e 17h

Acesso mediante ingresso do museu: R$ 10 inteira | R$ 5 meia



Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife



De terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras



