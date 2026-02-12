Qui, 12 de Fevereiro

ZONA DA MATA

Oficina Criativa na Mata Norte oferece capacitação gratuita em Projetos Culturais

Oficina vai atender a pelo menos 19 municípios da Região; inscrições seguem abertas até o próximo dia 2 de março

Inscrições para oficina de capacitação na Mata Norte podem ser feitas gratuitamente até o próximo 2 de marçoInscrições para oficina de capacitação na Mata Norte podem ser feitas gratuitamente até o próximo 2 de março - Foto: André Sampaio/Divulgação

Com o intuito de oferecer ferramentas para elaboração de projetos culturais, desde a concepção até a estruturação técnica, estão abertas as inscrições para a Oficina Escrita de Si, que vai atender a pelo menos 19 municípios da Mata Norte do estado.

Gratuitas, interessados podem realizar as inscrições até o próximo dia 2 de março neste link.

A capacitação será presencial, aos sábados, no Hotel Fazenda Oásis, em Paudalho. A carga horária será de 40 horas a ser cumprida no decorrer de um mês.

A Oficina Escrita de Si tem incentivo da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, e fomento do Funcultura.

 

O Curso
O curso Escrita Criativa em Si foi idealizado pelo produtor cultural e pesquisador Lucas Gonçalves da Silva, o Luccas Bárcellos, que também está à frente da direção geral da formação.

Além de Bárcellos, a antropóloga e multiartista Helena Tenderini está na Coordenação Pedagógica e ela também assina a idealização da oficina, que vai abordar, entre os conteúdos, assuntos como introdução ao projeto de pesquisa, revisão de literatura, referencial teórico e definição de metodologia, entre outros focos.

Vagas
Do total de vagas (15), pelo menos 20% serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social e outros 20% a pessoas com deficiência (PCD).

As vagas remanescente vão ser preenchudas pelo público em geral - a partir dos 18 anos.

Aos participantes haverá fornecimento de materiais impressos, alimentação, transportes (para os que vêm de outros municípios) e também tradução em Libras.

SERVIÇO
Oficina de Escrita Criativa em Si, para Zona da Mata de Pernambuco
Inscrições abertas até 2 de março neste link
Gratuita
Informações: @maluncultural

 

