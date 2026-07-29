Oficina gratuita de dança contemporânea abre inscrições no próximo sábado (1º)

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Entre os próximos dias 1º e 10 de agosto estarão abertas as inscrições para a oficina "Corpo-Memória-Território e suas Ecologias Afetivas em Movimento" - ação formativa que integra o projeto de pesquisa "Nossos Corpos, territórios dos nossos entres: fase terra", das artistas Lane Luz e Isabela Severi.



Gratuita, a oficina será ministrada por Sílvia Góes, artista convidada, nos dias 15 e 16 de agosto. Serão disponibilizadas dez vagas, com prioridade para moradores e artistas da Comunidade da Ilha Santa Terezinha, em Santo Amaro e entorno.

Interessados podem realizar as inscrições por meio de formulário disponível na bio do Instagram @corpoterritorioentre.



O projeto tem incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC)/Fundação de Cultura Cidade do Recife/Secretaria de Cultura/Prefeitura da Cidade do Recife.









Diálogo

Pensado com o intuito de investigar as relações entre corpo, memória, território e ecologias sociais, em meio à pesquisa artística, formação e imersão territorial, o projeto conduzido pelas artistas partiu do encontro das duas quando, juntas, enverederam em compreender sobre vivências inscritas nos corpos, que dialogam com memórias coletivas e afetos, entre outros aspectos.



Diante da fase atual da investigação, a "Fase Terra" - que sucede a Fase Água (2024) - foca no eixo "Corpo-Memória-Território e suas Ecologias Afetivas Sociais".



E a respeito da prioridade dos inscritos para a Comunidade da Ilha de Santa Terezinha, há um cenário de pesquisa somado ao território que é também lugar de pertencimento de Lane Luz, que incrementa dessa forma o diálogo entre criação artística, identidade local e memória coletiva.



"Acredito que será uma experiência muito rica. Estar com Lane nesse processo já é muito potente, principalmente após uma pesquisa tão profunda que tivemos durante a fase água. Agora, estar junto a ela e a outras mulheres artistas desse território, investigando suas memórias, é muito especial", expressa Isabela Severi.



"Entrar na Fase Terra da pesquisa é dar seguimento a um movimento de encontros profundos como uma espécie de ressurgência da vida, que vem do chão mole, negro, sertanejo, fértil, cheio de suor, sangue e fronteiras. É olhar para ‘as gentes’ em roda e reencontrar ‘o começo, o meio e o começo’, como diz Nego Bispo, confluindo memórias, ideias e lutas escritas nos corpos da vida-maré do território da Ilha Santa Terezinha, destaca Lane Luz.

Imersão

Após a etapa de formação, com atividades voltadas às pesquisadoras e aprofundamento de estudos desenvolvidos no decorrer da investigação, entre outras coisas, a fase seguinte vai se voltar a uma imersão territorial na Ilha de Santa Terezinha.



A culminância da pesquisa ocorrerá por meio de uma performance urbana, na Comunidade, criada a partir das vivências da pesquisa no percurso da imersão entre vida, comunidade, estudo e território.

SERVIÇO

Inscrições para a oficina "Corpo-Memória-Território e suas Ecologias Afetivas em Movimento"

Quando: de 1º a 10 de agosto

Onde: formulário disponível neste link (bio do Instagram @corpoterritorioentre)



Oficina gratuita ministrada pela artista Sílvia Góes

Quando: dias 15 e 16 de agosto, das 9h30 às 13h

Onde: Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (AACA) - Rua Mário Albuquerque Cavalcante, s/n, Santo Amaro, Recife

Informações: @corpoterritorioentre





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