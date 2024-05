Oficina de comunicação visual e fotografia abre vagas para jovens periféricos da RMR

A- A+

A oficina "Nós Cria", aprovada pelo Edital Multilinguagens - Recife Criativo, da Lei Paulo Gustavo, está com inscrições abertas e gratuitas, até o dia 22 de maio. A atividade é voltada para jovens de toda Região Metropolitana do Recife, entre 15 e 24 anos, com prioridade racial e para estudantes da rede pública de ensino. A iniciativa propõe um intercâmbio de saberes para desenvolver nos participantes habilidades artísticas e comunicacionais, utilizando a linguagem da fotografia como forma de protagonismo e transformação.



O objetivo do projeto é garantir o acesso à comunicação e à liberdade de expressão, direitos fundamentais muitas vezes são negados à juventude periférica. Ao todo, estão disponíveis 50 vagas, 25 para o turno da manhã (8h às 12h) e 25 para o turno da tarde (13h30 às 17h30). Os encontros acontecerão sempre aos sábados de junho." A metodologia foi desenhada para promover um ambiente seguro e acolhedor, onde os participantes possam desenvolver sua criatividade e consciência crítica. Para isso, serão abordados temas como auto representação, cultura periférica e acesso a direitos básicos através da fotografia", explica o material de divulgação.

“A Nós Cria busca ampliar o olhar para as juventudes das periferias. Só neste ano, Pernambuco registrou, em fevereiro, um aumento de 300% no número de casos de crianças e adolescentes feridos ou mortos por tiros, segundo o Relatório Fogo Cruzado. Não é este o retrato que queremos. Quando o projeto foi escrito, Nova Descoberta liderava o ranking de violência entre os bairros do Recife, de acordo com o mesmo instituto. A oficina busca ser um contraponto, outra forma para que os adolescentes se vejam, que não em programas policiais.”, explica Domar, fotógrafa, arte educadora, co-idealizadora da oficina e facilitadora dos encontros.

A produção não ficará restrita aos encontros. A ideia é que, ao final da oficina, os jovens tenham a oportunidade de expor suas criações em uma mostra fotográfica, compartilhando suas histórias e experiências com a comunidade. Além disso, será publicado um catálogo online do projeto, registrando todo o processo e os resultados alcançados.

“A “Nós Cria” visa ajudar a quebrar um ciclo de apagamento, através da formação de jovens comunicadores populares. E isso por meio da fotografia, onde é possível ajudar a construir um cenário que jovens negros sejam impulsionadores de mudanças dentro de seus bairros, famílias e círculos afetivos. Queremos participar da construção de uma narrativa produzida pela juventude para a juventude”, compartilha o fotógrafo e oficineiro Marlon Diego, que também assina o projeto.

Para inscrições e mais informações, acesse este link.



A oficina vai usar a linguagem da fotografia como ferramenta de empoderamento periférico | Foto: Marlon Diego

Oficineiros:

Domar - Nordestina, da terra dos altos coqueiros, atua na fotografia há 06 anos e se envolve em processos artísticos, documentais e audiovisuais que se entrelaçam em rede com suas experiências como corpo dissidente dentro dos territórios que transita.

Formada em fotografia pela Unicap 2021, trabalha com Still, Direção e DOP em alguns projetos como séries, videoclipes, curtas metragens, moda, atos políticos, projetos artísticos autorais entre outros.

Em 2023 participou do projeto Caravana da Dignidade menstrual do Centro Mulheres Do Cabo e Unicef, atuando como arte educadora nas linguagens de fotografia e audiovisual em mais de 10 escolas municipais e estaduais da rede de ensino no território do Ibura.

Marlon Diego - Jornalista formado pela UFPE, atua como fotógrafo desde 2015 e dedica-se à produção fotodocumental como instrumento de auto representação do povo de periferia, com atenção especial às manifestações culturais “periferizadas” e Religiões de Matriz Africana dentro dos centros urbanos.



Com uma produção voltada para discussão de temas como direito à cidade, racismo religioso, resistência das manifestações de cultura popular, entre outros, acredita na fotografia e audiovisual como ferramenta de diálogo entre gerações, sociedade e poder público ajudando a pensar presente e futuro como um todo.



Em sua trajetória profissional já trabalhou como fotojornalista no Diario De Pernambuco, em campanhas políticas estaduais, já colaborou com as agências internacionais de notícias AFP - Agence France-Presse e Ruplty e participou das exposições Afrografia I e II, em Recife. Em 2023 participou como artista e oficineiro na exposição Negros na Piscina, que reuniu obras de grandes artistas de todo o país na Pinacoteca do Ceará, em Fortaleza.

SERVIÇO:

Nós Cria: Oficina de Imagens Periféricas

Quando: 01/06, 08/06, 15/06, 22/06 e 29/06

Horário:

Primeira turma: 08h às 12h

Segunda turma: 13h30 às 17h30

Para quem: Jovens de toda RMR com foco no território de Nova descoberta, entre 15 e 24 anos

