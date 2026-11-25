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Cinema Oficina de desenvolvimento de longas-metragens é oferecida gratuitamente no IFPE Olinda Atividade faz parte da construção do filme "Abayomi e a Cidade Encantada", com direção de Xulia Doxágui e produção de Diana Paraíso, que compartilharão as experiências de desenvolvimento do projeto, da ideia inicial à captação de recursos

O que acontece entre a concepção de um filme até ele estar pronto para buscar parceiros, financiamento e se viabilizar? Para ajudar a responder essa pergunta, a oficina “Como nasce um filme? Desenvolvimento de longa-metragem: da criação à produção”, será promovida no dia 2 de dezembro (quarta-feira), a partir das 19h, no IFPE Campus Olinda.



Gratuita e com certificado, a atividade é aberta ao público e não exige experiência prévia. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário.

Conduzida por Diana Paraiso, produtora, e Xulia Doxágui, roteirista e diretora de “Abayomi e a Cidade Encantada”, a oficina apresenta o desenvolvimento do longa-metragem como estudo de caso. A equipe compartilhará materiais do projeto e experiências desse percurso, incluindo erros, acertos, desafios e estratégias para transformar uma ideia em uma obra viável.

Sobre a oficina

O projeto já foi selecionado para importantes laboratórios e eventos do mercado audiovisual, entre eles o Rio2C, considerado “o maior evento de criatividade da América Latina, onde foi apresentado em pitching aberto.



Atualmente, o longa encontra-se em fase de captação de recursos para a produção. Essa trajetória será o ponto de partida para conversar sobre a construção de uma história original, o amadurecimento do roteiro e a busca por financiamento e parcerias.

A oficina será organizada em três eixos: “Da ideia ao roteiro”, sobre a construção de um universo e o desenvolvimento de uma obra original; “Do projeto às oportunidades”, dedicado à escolha de laboratórios e eventos de mercado, inscrição em editais e busca de parcerias; e “Criação e produção em diálogo”, sobre como as decisões artísticas e as estratégias de viabilização se atravessam. Ao final, haverá um momento dedicado às dúvidas do público.



Com a iniciativa, a produtora espera aproximar o público dessa etapa, muitas vezes subestimada, mas essencial para criar as condições de realização de um filme.

A atividade terá prioridade de vagas para estudantes do IFPE Olinda, com participação aberta ao público geral. O encontro é uma contrapartida do projeto de desenvolvimento de “Abayomi e a Cidade Encantada”, incentivado pela Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda, e pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), em Olinda.

Sobre o longa

A ideia de “Abayomi e a Cidade Encantada” nasceu da relação de Xulia com o Carnaval e de sua experiência de crescer como filha de trabalhadores da festa. Para a diretora, as trocas durante o desenvolvimento foram fundamentais para dar forma à história.



“Ainda existe essa ideia de que um filme nasce da cabeça de uma única pessoa, mas são as trocas com as parcerias criativas que ajudam a dar forma à história e a fazer com que ela se comunique com outras pessoas”, afirma.



“Entender o tamanho do filme, pensar nos públicos com quem a gente quer conversar e ter clareza de onde quer chegar são questões que também fazem parte da criação”, complementa.



Para a produtora Diana Paraíso, “Abayomi e a Cidade Encantada” está entre os filmes mais ambiciosos em que já trabalhou. O desenvolvimento tem permitido dimensionar custos, avaliar possibilidades e construir parcerias alinhadas à proposta da obra, que serão temas da atividade no IFPE.



"Precisamos ter clareza sobre o que queremos realizar e os caminhos para chegar lá. Um desenvolvimento atento ajuda a evitar que a equipe descubra no set problemas que poderiam ter sido previstos”, explica.



SERVIÇO

Oficina: "Como nasce um filme? Desenvolvimento de longa-metragem: da criação à produção"

Facilitadoras: Diana Paraiso e Xulia Doxágui

Quando: 2 de dezembro de 2026, a partir das 19h.

Onde: IFPE Campus Olinda — Av. Fagundes Varela, 375 - Jardim Atlântico, Olinda - PE, 53140-080

Aberta ao público geral

Inscrições pelo formulário digital

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