Oficina de férias para a criançada é promovida pelo Entre Amigos O Bode

A- A+

A criançada vai poder brincar e se divertir bastante em janeiro no espaço do Parquinho no Entre Amigos O Bode. O restaurante promove, durante todo o mês, oficinas com diversas atividades, como brincadeiras com balões, pinturas artísticas e contação de histórias como faz-de-conta. A atração acontece de terça a quinta, das 19h às 22h, e aos sábados, das 12h às 15h, haverá o Camarim Fashion, onde os participantes poderão aprender a fazer maquiagens e pinturas no rosto, já de olho no período de Carnaval. As inscrições custam R$14,00 e as oficinas acontecem nas duas unidades: Espinheiro e Boa Viagem.

Uma turma de recreação infantil vai ficar responsável por ministrar as oficinas: Faz de Conta (17/01 e 24/01); Acordes e Alegria (18/01 e 25/01), Pé Repete Entretenimento (19/01 e 26/01) e Camarim Fashion (14/01, 21/01 e 28/01). Além disso, de segunda a quinta-feira, exclusivamente durante o horário do almoço, das 12h às 16h, o Parquinho do Entre Amigos O Bode terá acesso gratuito para as crianças.

SERVIÇO:

OFICINAS DE FÉRIAS NO ENTRE AMIGOS O BODE

QUANDO: De terça a quinta, das 19h às 22h e, aos sábados, das 12h às 15h.

VALOR: R$ 14,00

*Unidade de Boa Viagem: Rua Marquês de Valença, 30

*Unidade do Espinheiro: Rua da Hora,695

Informações e inscrições: 81. 3312.1000

www.restauranteentreamigos.com.br

Veja também

MODA Em clima de Carnaval Anitta usa looks inspirados e mulheres históricas