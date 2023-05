A- A+

Literatura Oficina de Poesia é ministrada para mulheres da comunidade rural no Pajeú A oficina "A Voz da Poesia Mulheres que Versam" vai percorrer as cidades de Brejinho, São José do Egito, Tabira e Serra Talhada. A oficina é voltada para as mulheres da comunidade rural e a participação é totalmente gratuita

O sertão do Pajeú vai ser palco, até sexta-feira (12), da oficina “A Voz da Poesia – Mulheres que Versam”, ministrada pela poeta Isabelly Moreira, autora do livro “Canta Dores” e de diversos títulos de cordéis e integrante do grupo As Severinas.

A oficina “A Voz da Poesia – Mulheres que Versam” vai percorrer as cidades de Brejinho, São José do Egito, Tabira e Serra Talhada. A oficina é voltada para as mulheres da comunidade rural e a participação é totalmente gratuita.

Para a idealizadora do projeto e poetisa Isabelly Moreira, a poesia não é voltada exclusivamente para mulheres que façam poesia, pois a poesia cabe em todos os espaços e deve estar em todas as bocas. “Conversar a nossa poesia, sentir a nossa poesia com as mulheres do campo, também é uma maneira genuína de contar a nossa história. Vamos ecoar estas vozes com as mulheres que versam”, declarou Isabelly.

A ação acontece com apoio cultural do Funcultura.

Sobre Isabelly Moreira

É natural de São José do Egito- PE, poetisa, declamadora e ativista cultural há mais de dez anos, é autora do livro “Canta Dores” e de diversos títulos de cordéis. A artista também é integrante da banda As Severinas e possui uma vasta carreira enquanto produtora cultural, sendo, inclusive, reconhecida como um dos principais nomes da poesia contemporânea de Pernambuco.

Crédito da Foto:

Veja também

Cultura Projeto "Elas cantam Elas" anima fim de semana das mães no Shopping Patteo Olinda