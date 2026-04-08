A- A+

Inclusão Oficina em letramento racial e elaboração de projetos culturais capacita pessoas com deficiência Hammai Assis e Rob Silva, artistas e pesquisadores do CEN, proponentes do projeto, serão os facilitadores da formação

Celebrando o protagonismos de pessoas negras e com deficiência, o Circo Experimental Negro (CEN) realizará, neste sábado (11), formação gratuita em letramento racial, elaboração e gestão de projetos culturais, na sede da Associação dos Deficientes Motores de Pernambuco (ADM-PE), no bairro do Engenho do Meio, das 9h às 13h e das 14h às 18h.

A formação, que terá oito horas de duração, integra o projeto “Aquilombamento e Afrocentricidade: Letramento Racial e a importância das estéticas negras na pedagogia e nas artes”, viabilizado com recursos dos editais da PNAB 2025, do Governo de Pernambuco.

Os artistas e pesquisadores do CEN Hammai Assis e Rob Silva, proponentes do projeto, serão os facilitadores da formação, que abordará o debate sobre racismo estrutural e suas consequências para a população negra.



“Mas ampliaremos também a discussão para alcançar outros atravessamentos do debate sobre letramento e autonomia, referentes a pessoas com deficiência, que são um público muito importante no estado de Pernambuco, que registra a terceira maior população PCD do Nordeste”, diz Hammai Assis.

A sede da ADM, fundada em 1972, foi escolhida para ser a casa e também a causa do evento. A entidade, que presta assistência social e cidadã para pessoas com deficiência ligadas ao esporte, em suas mais diversas modalidades, garante lazer, capacitação e encaminhamento para o mercado de trabalho a atletas e ex-atletas PCD.



A instituição conta com ajuda da população para manter suas atividades. Doações em dinheiro podem ser feitas para a chave Pix 81 98786-5037 (Cinara Gusmão). Doações de materiais de limpeza, artigos esportivos ou até mesmo a prestação de serviços voluntários podem ser articuladas pelo e-mail [email protected].



Os artistas e pesquisadores Hammai Assis e Rob Silva serão os facilitadores da formação | Foto: Divulgação

“Nossa maior dificuldade, na verdade, não é nossa deficiência, mas sim a acessibilidade dos espaços para nos atender”, diz o paratleta Caio Augusto, parceiro constante das ações e programações do CEN, com importante contribuição nas ações de acessibilidade, especialmente no que diz respeito à promoção do protagonismo de pessoas com deficiência no campo da cultura, das artes e da economia criativa.

Para garantir que esse protagonismo também se confirme diante dos holofotes culturais, a formação terá módulo dedicado à elaboração e gestão de projetos para concorrer a recursos públicos.



“Nosso objetivo é ampliar a participação de PCDs nos programas, políticas e editais de cultura”, diz Rob Silva, artista que atua, junto com Hammai Assis, no combate ao racismo estrutural, na reparação histórica da população negra e no protagonismo de PCDs na cultura em cima e embaixo dos palcos da cidade.

SERVIÇO

Oficina em letramento racial e elaboração de projetos culturais para pessoas com deficiência

Quando: Sábado, 11 de abril, das 9h às 13h e das 14h às 18h

Onde: Associação dos Deficientes Motores (ADM), na Rua Manoel Corte Real, nº 686, Engenho do Meio

Público alvo: Maiores de 18 anos com deficiência motora e/ou visual

Realização: Circo Experimental Negro

Produção: DNAafro

Parceria: Associação dos Deficientes Motores de Pernambuco

Patrocínio: Política Nacional Aldir Blanc - Pernambuco (PNAB-PE)

Informações: [email protected]





Veja também