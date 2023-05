A- A+

Artes Oficina Francisco Brennand abre loja-âncora na Casa Zero, no Bairro do Recife Espaço já está funcionando, comercializando as icônicas peças de cerâmica

O Bairro do Recife ganhou uma unidade de apoio oficial aos turistas da Oficina Francisco Brennand, inaugurada como a primeira loja-âncora da Casa Zero - primeiro shopping sociocultural de criatividade, inovação e conexão do Brasil, instalado no coração da Capital pernambucana. A abertura oficial do novo espaço, na noite de hoje, reuniu convidados em evento intimista.

Acervo robusto

No local, o público pode encontrar peças de cerâmica produzidas por uma equipe de mestres, oleiros e decoradores, muitos deles antigos parceiros do saudoso artista, que reproduzem com fidelidade as técnicas, cores e desenhos originalmente utilizados em sua obra. O espaço já começou a funcionar em soft-opening nesta semana.



“Como uma casa que tem a cultura como um de seus pilares, ter unidade de apoio de comercialização das peças de Brennand na Casa Zero é uma conquista significativa para a cena cultural no Bairro do Recife”, afirma Túlio Muniz, gestor da Casa Zero. “Estamos entusiasmados com a possibilidade de os turistas visitarem o Parque das Esculturas e, ao saírem, saberem exatamente onde podem adquirir uma obra de arte para uso pessoal ou para presentear”, disse.

Arte e turismo

A parceria entre a Oficina Brennand e a Casa Zero potencializa o turismo e a economia local. “Além disso, estamos ansiosos para oferecer aos visitantes a oportunidade de apreciar e conhecer o trabalho de Brennand em primeira mão, tornando a Casa Zero um destino cultural obrigatório para todos os que visitam o bairro”, declara Túlio.



O espaço funciona como núcleo de conexão entre o Parque das Esculturas e o Museu. Além da venda de cerâmicas, a unidade também cria um ponto de apoio para informações a turistas e visitantes sobre a Oficina.



A venda dos produtos não terá fins lucrativos, mas ajudará a manter a Oficina em funcionamento com atividades culturais e educativas.



“É importante para o Bairro do Recife, do ponto de vista turístico, ter uma loja de Francisco Brennand com obras dele. E estar na Casa Zero, que é um projeto sociocultural, vai gerar movimento para o bairro”, comemorou o presidente da casa Zero, Fábio Silva, que antecipou um dos projetos que a parceria vai possibilitar.



“Existem planos futuros de muito em breve a possibilidade de uma escola de oleiros Francisco Brennand para as comunidades atendidas pela Casa Zero”, disse.

Produtos feitos à mão

Vasos, jarras, garrafas, fruteiras, bandejas, cumbucas e cachepôs, e os famosos ovos decorados estão à venda. “A gente tem aqui no Marco Zero a Torre de Cristal e o Parque das Esculturas, que hoje é o maior cartão postal do Recife. Muitos turistas passam por lá e a gente sentiu uma necessidade de uma conexão entre a Oficina Francisco Brennand, que fica na Várzea, e esse outro espaço, que é um museu a céu aberto da obra de Francisco”, explicou Marcos Baptista, presidente da Oficina.



Sobre a Casa Zero

A Casa Zero foi inaugurada no dia 15 de setembro de 2022. É o primeiro shopping sociocultural do Brasil e integra a Rede Muda Mundo, ecossistema de inovação social e engajamento cívico do Brasil. O principal propósito do espaço é a transformação do território, o marco zero de uma nova história para o Centro Histórico do Recife.



Além do empreendedorismo social, ela tem mais cinco pilares de atuação: educação, cultura, inovação, impacto social e engajamento e voluntariado. Juntas, nesse mesmo prédio, sociedade civil, iniciativas sociais, empresas e poder público têm a oportunidade de interagir, crescer, compartilhar e criar uma rede de relacionamentos.



SERVIÇO

Loja da Oficina Francisco Brennand na Casa Zero

Endereço: rua do Bom Jesus, 227, Bairro do Recife

Funciona de terça a sábado, das 12h às 18h, inclusive com vendas de ingressos para o museu da Várzea

Outras informações: www.linktr.ee/oficinabrennandloja

