Museu Oficina Francisco Brennand celebra aniversário do artista com gratuidade, quarta (11) Programação de junho do museu também traz abertura de exposição e nova edição do "Ocupa Oficina" com pocket show da cantora Poli no sábado (14)

A Oficina Francisco Brennand abrirá suas portas com entrada gratuita ao público durante todo o funcionamento do museu-ateliê, das 9h às 17h, nesta quarta-feira (11), dia em que seu fundador Francisco Brennand completaria 98 anos.



Ao longo do dia, o espaço oferecerá uma programação especial que incluirá visitas mediadas, abertura da exposição "A Grande Boca" e apresentação musical, promovendo uma imersão na vida e obra do artista.



Sobre Francisco Brennand

Reconhecido como um dos maiores nomes da arte brasileira do século 20, Francisco Brennand criou um universo imagético singular, no qual arquitetura, cerâmica e simbolismo se entrelaçam.



Sua obra está profundamente conectada à paisagem da Várzea, no Recife, onde funciona a Oficina que abriga hoje mais de 2.300 obras distribuídas em espaços expositivos internos e jardins esculturais, num amplo conjunto arquitetônico e artístico.

Programação

A programação especial do dia 11 de junho na Oficina Francisco Brennand contempla uma série de atividades culturais que aprofundam a relação entre arte, memória e educação.



Pela manhã, às 10h, será realizada a primeira visita mediada pelo “Núcleo Saturno”, com a curadora Rita Vênus, com vagas limitadas para até 40 pessoas, proporcionando ao público um percurso guiado pela experimentação expográfica de obras produzidas por Francisco entre as décadas de 1970 e 2010, dedicado à genealogia do deus pagão Saturno.

Às 11h, a programação segue no Cineteatro Deborah Brennand com uma apresentação musical que reúne clarinete e piano, sob coordenação do professor e pianista Antônio Nigro, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



O concerto integra a parceria entre a Oficina Francisco Brennand e a SuperCult da UFPE, reforçando o papel do espaço como lugar de formação sensível, troca de saberes e valorização das múltiplas linguagens artísticas.



Já às 15h, uma segunda visita mediada será oferecida, retomando o convite ao público para conhecer, com acompanhamento especializado, os jardins esculturais, salões e núcleos expositivos do museu.

Inauguração de "A Grande Boca"

Também no dia 11, a partir das 13h, a Oficina Francisco Brennand recebe em sua Olaria a nova exposição de Abiniel Nascimento, “A Grande Boca”, resultado do processo de pesquisa que a artista desenvolve desde 2022, no cruzamento entre arte, alimentação e espiritualidade.



A mostra é fruto de uma residência realizada no Espaço Box Preparação, com incentivo da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura, Prefeitura do Recife e da Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Oficina Francisco Brennand, onde as peças de cerâmicas foram queimadas.







Sob acompanhamento curatorial de Ariana Nuala, a pesquisa encontrou na cerâmica seu ponto de virada: é por meio da argila e do gesto que “A Grande Boca” ganha forma e se inscreve na matéria com olhos e mãos atentos.



"A pesquisa já se desdobrou em algumas ações, em experimentos, mas é nesse momento que ela começa a ganhar um corpo imprescindível para sua existência: o corpo cerâmico. Este, o corpo agenciador das relações anunciadas na pesquisa", afirma Abiniel.



A individual integra o espaço expositivo da Oficina até 15 de julho, aberta à visitação de quinta a domingo.

Ocupa Oficina

No próximo sábado (14/6), o museu-ateliê entra no ciclo junino com nova edição do Ocupa Oficina, iniciativa que convida o público a vivenciar a força da cultura popular por meio do corpo, da música e da tradição.



Com início às 14h, a atividade será comandada pela cantora Poli com o tema "A Voz do Corpo na Brincadeira do Coco de Roda", promovendo uma vivência em forró e samba de coco, voltada para participantes inscritos previamente, que terão a oportunidade de mergulhar em práticas corporais ancestrais, marcadas pelo ritmo, pela coletividade e pelo movimento.



As inscrições para a vivência estão disponíveis na bio do perfil @oficinafranciscobrennand no Instagram.

Em seguida, Poli sobe novamente ao palco do Cineteatro Deborah Brennand, acompanhada pelos músicos Petson Gomes e Lucas Abreu, onde fará um pocket show aberto aos visitantes do museu.



A artista popular da Várzea recentemente lançou seu EP “Da Raíz ao Canto”. No repertório, a cantora transita por expressões musicais como o forró, a capoeira e o coco, construindo uma narrativa sonora que honra sua vivência e trajetória.

Agendamento de visitas mediadas

Buscando ampliar as percepções do universo de cerâmica criado pelo artista Francisco Brennand, a equipe de Educação e Pesquisa do museu-ateliê oferece ao longo do ano um programa de visitas mediadas no museu, destinado a grupos escolares e não escolares.



O agendamento é feito gratuitamente, mas os ingressos para o museu são pagos. Para turmas a partir de 15 e até 42 pessoas, as visitas mediadas ocorrem às quartas e sextas-feiras, às 9h30 e às 14h30, e aos sábados, às 14h30.



As inscrições para o mês de junho já estão abertas e podem ser realizadas no Instagram do museu (@oficinafranciscobrennand) ou diretamente com o setor de agendamento, via e-mail ([email protected]).

SERVIÇO:

11/6 - Aniversário de Francisco Brennand

Entrada gratuita

Visitas mediadas às 11h e às 15h

Capacidade: 40 pessoas

Duração: 1 hora

Apresentação Musical - Duo de Clarinete e Piano

Cineteatro Deborah Brennand, às 11h



Abertura da Exposição A Grande Boca - às 13h

Olaria

14/6 - Ocupa Oficina

A voz do Corpo na Brincadeira do Coco de Roda + Pocket Show com Poli

A partir das 14h

Link para inscrição

