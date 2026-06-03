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SÃO JOÃO

Oficina Francisco Brennand celebra São João com vivência de danças populares e atividades artísticas

Programação gratuita reúne os mestres da cultura popular Landinha e Limão em encontro voltado à valorização das tradições juninas

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Oficina Francisco Brennand promoverá atividades voltadas às manifestações culturais típicas do período juninoOficina Francisco Brennand promoverá atividades voltadas às manifestações culturais típicas do período junino - Foto: Marina Domar/Divulgação

Com a chegada do ciclo junino, a Oficina Francisco Brennand abre espaço para as manifestações culturais que atravessam gerações e ajudam a construir a identidade nordestina.

No próximo sábado (6), o museu-ateliê realiza uma edição especial do programa Visita Sensorial, dedicada às danças tradicionais que marcam as celebrações de junho.

A participação é gratuita, mediante inscrição realizada pelo perfil da instituição no Instagram até 24 horas antes da atividade.

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Intitulada “O tempo dança com a gente: vivência junina com Mestra Landinha e Mestre Limão”, a ação será conduzida por Gecilandi Monteiro Lopes, a Mestra Landinha, e Carlos Luiz Mascena, conhecido como Mestre Limão.

Reconhecidos por sua atuação na preservação das expressões populares pernambucanas, os dois comandarão um encontro que destaca o papel das pessoas idosas na transmissão de saberes, ritmos e tradições que permanecem vivos no imaginário cultural do Estado.

A proposta convida o público a experimentar, por meio do corpo e da convivência, manifestações como forró, coco, xaxado e ciranda. Além da prática das danças, a atividade busca estimular o convívio social, fortalecer vínculos e promover experiências ligadas à memória afetiva que envolve uma das festas mais emblemáticas do Nordeste.

“Para celebrar o ciclo junino, a Oficina Francisco Brennand promove esta vivência dedicada às danças tradicionais desse período, como forró, coco, xaxado e ciranda, trazendo dois importantes mestres para conduzir a atividade. A iniciativa integra o programa Visita Sensorial, que busca ampliar o acesso ao museu para diferentes públicos, incluindo pessoas com deficiência e, nesta edição, o público idoso. Pensada por e para pessoas idosas, a ação valoriza o protagonismo dos mais velhos na preservação e difusão dos saberes e manifestações da nossa cultura popular”, destaca o supervisor de Educação e Pesquisa da Oficina, Whodson Silva.

Criação compartilhada
A agenda cultural da instituição segue no dia 13 de junho com mais uma edição do projeto Artes na Oficina. Desta vez, a atividade terá como tema “Do Traço ao Barro: Experimentações entre desenhos e modelagens” e será conduzida por Cecília Villanova e Yuri Barbosa, integrantes da equipe de Educação e Pesquisa.

Inspirada nos métodos de trabalho de Francisco Brennand, a oficina propõe uma imersão nos caminhos que antecedem a obra final. A experiência começa com exercícios de observação, pesquisa visual e desenho.

Em seguida, os participantes trocarão os trabalhos produzidos, transformando as criações uns dos outros em referências para modelagens em barro.

A dinâmica dialoga com aspectos presentes na trajetória do artista pernambucano, especialmente a valorização do processo criativo e das possibilidades de construção coletiva.

Durante a atividade, o público também poderá percorrer áreas expositivas do museu-ateliê, utilizando o próprio acervo como fonte de inspiração para os exercícios propostos.

Patrimônio cultural
Desde 2019 administrada como instituto cultural sem fins lucrativos, a Oficina Francisco Brennand desenvolve ações voltadas à preservação da obra e da memória do artista, ao mesmo tempo em que investe em iniciativas educativas, culturais e de formação artística contemporânea.

Instalada em uma antiga área fabril cercada pela Mata da Várzea, no Recife, a instituição abriga centenas de trabalhos de Francisco Brennand distribuídos entre galerias, jardins e espaços de conservação.

O complexo reúne ainda ateliês, capela, áreas de convivência, café, loja e uma unidade de apoio localizada no Bairro do Recife, consolidando-se como um dos mais importantes centros dedicados à arte e à cultura em Pernambuco.

SERVIÇO
Visita Sensorial - O tempo dança com a gente: vivência junina com Mestra Landinha e Mestre Limão Quando: Sábado (6), das 14h às 16h30
Onde: Estádio, na Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n,Várzea - Recife-PE
Atividade gratuita, mediante inscrição no formulário online: https://forms.gle/Aow6Hk8A67t9C1x47
Instagram: @oficinafranciscobrennand

Artes na Oficina - Do Traço ao Barro: Experimentações entre desenhos e modelagens, com Cecília Villanova e Yuri Barbosa
Quando: 13/06 (sábado), das 14h às 16h30
Onde: Accademia, na Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n,Várzea - Recife-PE
Atividade gratuita, mediante inscrição no formulário online: https://forms.gle/ud5FG89r6kStgVkWA 
Instagram: @oficinafranciscobrennand

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