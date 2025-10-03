A- A+

dia das crianças Oficina Francisco Brennand conta com programação infantil para o Mês das Crianças Agenda de outubro reúne oficinas com argila entre outras atividades

Dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças e durante todo o mês a Oficina Francisco Brennand contará com produção artística e atividades voltadas para as crianças.

A agenda inclui visitas mediadas, oficina infantil de brinquedos modelados em argila e de confecção de pipas e atividades sensoriais. No dia 12, comemorando o Dia das Crianças, a entrada será gratuita para o público de até 12 anos.

Nos dias 11 e 12, o artista Fernando Portela conduz a oficina “Mão que cria, mão que brinca”, que propõe a criação de brinquedos em argila, estimulando a imaginação das crianças e aproximando-as do universo da arte. Serão duas turmas e a atividade tem investimento de R$ 75, incluindo a presença de um acompanhante, além da visita ao museu-ateliê. Há cota de gratuidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico.

Também com foco nos pequenos, a atividade “Artes na Oficina: o Voo de Ossain – Oficina de Confecção de Pipas”, com o educador Franci Castro, traz a magia do vento como inspiração para a programação gratuita no dia 19. A partir do itã “O voo de Ossain”, crianças, jovens e famílias poderão confeccionar suas próprias pipas com varetas, papéis e linhas, unindo técnica e imaginação em uma experiência que conecta arte, ancestralidade e natureza.

