dia das crianças

Oficina Francisco Brennand conta com programação infantil para o Mês das Crianças

Agenda de outubro reúne oficinas com argila entre outras atividades

A Oficina Francisco Brennand abrirá suas portas com entrada gratuita ao público das 9h às 17h, nesta quarta (11)A Oficina Francisco Brennand abrirá suas portas com entrada gratuita ao público das 9h às 17h, nesta quarta (11) - Foto: Divulgação/Oficina Francisco Brennand

Dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças e durante todo o mês a Oficina Francisco Brennand contará com produção artística e atividades voltadas para as crianças. 

A agenda inclui visitas mediadas, oficina infantil de brinquedos modelados em argila e de confecção de pipas e atividades sensoriais. No dia 12, comemorando o Dia das Crianças, a entrada será gratuita para o público de até 12 anos.

Nos dias 11 e 12, o artista Fernando Portela conduz a oficina “Mão que cria, mão que brinca”, que propõe a criação de brinquedos em argila, estimulando a imaginação das crianças e aproximando-as do universo da arte. Serão duas turmas e a atividade tem investimento de R$ 75, incluindo a presença de um acompanhante, além da visita ao museu-ateliê. Há cota de gratuidade para pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico.

Também com foco nos pequenos, a atividade “Artes na Oficina: o Voo de Ossain – Oficina de Confecção de Pipas”, com o educador Franci Castro, traz a magia do vento como inspiração para a programação gratuita no dia 19. A partir do itã “O voo de Ossain”, crianças, jovens e famílias poderão confeccionar suas próprias pipas com varetas, papéis e linhas, unindo técnica e imaginação em uma experiência que conecta arte, ancestralidade e natureza. 

