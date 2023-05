A- A+

Artes Plásticas Oficina Francisco Brennand inaugura loja na Casa Zero, nesta quinta-feira (18) Esta será a primeira loja-âncora do shopping sociocultual; O espaço começa a funcionar em soft opening a partir desta quarta-feira (17), com abertura oficial para convidados

A Casa Zero, primeiro shopping sociocultural de criatividade, inovação e conexão do Brasil, ganha a sua primeira loja-âncora: a unidade de apoio oficial aos turistas da Oficina Francisco Brennand. O espaço começa a funcionar em soft opening com abertura oficial na próxima quinta-feira (18), às 19h, em evento aberto para convidados.



No local, o público encontra peças de cerâmica produzidas por uma equipe de mestres, oleiros e decoradores, muitos deles antigos parceiros do artista, que reproduzem com fidelidade as técnicas, cores e desenhos originalmente utilizados em sua obra.

"Como uma casa que que tem a cultura como um de seus pilares, ter unidade e apoio de comercialização das peças de Brennand na Casa Zero é uma conquista significativa para a cena cultural no Bairro do Recife”, afirma Túlio Muniz, gestor da Casa Zero.

Sobre a Casa Zero

A Casa Zero foi inaugurada no dia 15 de setembro de 2022. É o primeiro shopping sociocultural do Brasil e integra a Rede Muda Mundo, ecossistema de inovação social e engajamento cívico do Brasil. O principal propósito do espaço é a transformação do território, o marco zero de uma nova história para o Centro Histórico do Recife. Além do empreendedorismo social, ela tem mais cinco pilares de atuação: educação, cultura, inovação, impacto social e engajamento e voluntariado. Juntas, nesse mesmo prédio, sociedade civil, iniciativas sociais, empresas e poder público têm a oportunidade de interagir, crescer, compartilhar e criar uma rede de relacionamentos.

O local conta com ambientes distribuídos em quatro pavimentos do sobrado. Assim, as iniciativas sociais e as pessoas físicas e jurídicas, através de agendamento prévio, podem dispor de espaços apropriados para a realização de oficinas, workshops, reuniões e eventos. A Casa Zero é equipada com cozinha gourmet, coworking, biblioteca, sala de inovação, estúdios de fotos, vídeos e podcasts, entre outros.

Serviço

Loja da Oficina Francisco Brennand na Casa Zero

Aberta de terça a domingo a partir desta quinta, 10 de maio

Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife

Outras informações no link

