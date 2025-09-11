Oficina Francisco Brennand promove intercâmbio inédito com a artista caribenha Léna Blou

A- A+

A Oficina Francisco Brennand promove um intercâmbio inédito entre entre Pernambuco e Guadalupe, região ultramarina francesa no Caribe. O projeto “Entre os mares eu dancei” traz, entre setembro e outubro, a coreógrafa Léna Blou, referência em dança afro-caribenha, para uma residência de pesquisa.

A iniciativa integra a programação oficial da Temporada França-Brasil 2025, que celebra 200 anos de relações diplomáticas e culturais entre os dois países. Do lado francês, a realização conta com parceria da Artchipel – Scène Nationale de la Guadeloupe e a Cie Trilogie Léna Blou.

Propondo a criação de uma cartografia sensível entre as duas regiões latino-americanas, o intercâmbio reforça a existência de laços culturais, antropológicos, históricos e estéticos entre elas. Os dois territórios atravessados por heranças africanas e um passado colonial.

A residência de Lénablou contempla Recife, Olinda e cidades na Zona da Mata Norte. Na agenda da artistas, também está previsto a realização de oficina de dança, masterclass, rodas de conversa e um momento especial com sua companhia, a Cie Trilogie Léna Blou, que apresentará um espetáculo inédito ao público pernambucano.

“Le Sacre du Sucre”(“A Sagração do Açúcar”, em livre tradução) será encenado na programação do 28º Festival Internacional de Dança do Recife. A apresentação ocorre no dia 18 de outubro, em local ainda não anunciado.

Nos dias 20 e 21 de setembro, Léna Blou se juntará à pernambucana Maria Paula Costa Rêgo (Grupo Grial de Dança) para conduzirem uma edição especial do programa "Imersão", oferecendo vivência-ateliê, no Paço do Frevo, para estudantes e profissionais de dança e linguagens correlatas do Recife. Ainda no dia 21, a artista participa do projeto "Desvendando Lénablou", que integra o ciclo "Desvendando Mestres e Mestras", do Paço do Frevo.

Os resultados da residência serão compartilhados com o público em uma apresentação especial no Cineteatro Deborah Brennand, localizado dentro da Oficina Brennand, no dia 27 de setembro.

Confira a programação:

20 e 21/9 das 10h às 13h – Imersão “Balança, mas não cai: conexão Caribe-Pernambuco”, com Léna Blou e Maria Paula Costa Rêgo – Oficina para estudantes e profissionais da dança, com inscrições gratuitas disponíveis no perfil @oficinafranciscobrennand no Instagram;



21/9, às 16h – Conversa “Desvendando Léna blou”, parte do ciclo “Desvendando Mestres e Mestras” – Aberta ao público, com inscrições gratuitas disponíveis no perfil @pacodofrevo no Instagram;



27/9, das 14h às 16h – Conferência com Lénablou “Entre os mares eu dancei – Guadalupe (FR) – Pernambuco (BR)”, no Cineteatro Deborah Brennand, Oficina Francisco Brennand – Inscrições gratuitas disponíveis no perfil @oficinafranciscobrennand no Instagram;



16/10, das 14h às 16h30 – Masterclass com a Cie Trilogie Lénablou na Oficina Francisco Brennand – Oficina para o público em geral, inscrições gratuitas em outubro.



18/10 – Espetáculo “Le Sacre du Sucre”, pelo 28o Festival Internacional de Dança do Recife, em parceria com a Prefeitura do Recife.



*Com informações da assessoria de imprensa.

