Oficina Francisco Brennand oferece bolsas de residências artísticais no Recife e na França; entenda

A Oficina Francisco Brennand abriu chamada pública para residências culturais e artísticas, com bolsas de estudo, na Capital pernambucana e na cidade de Nantes, na França. As inscrições já estão abertas e seguem até 31 de maio, com regulamento e formulários disponíveis no site do instituto.



Serão oferecidas nove vagas para a residência cultural em solo recifense, com duração de cinco semanas e em formato presencial. O programa contará com acompanhamento curatorial da artista visual Lia Leticia e é voltado para profissionais das artes em diversas linguagens, além de outros trabalhadores da cultura.

Os selecionados para a residência cultural receberão bolsas de R$ 2.500. Além disso, para quem reside fora do Recife e Região Metropolitana será oferecido auxílio de hospedagem, bem como alimentação e transporte local quando necessário.



Já a bolsa para Nantes é promovida em conjunto com o Consulado Geral da França no Recife, contando com a parceria do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), Prefeitura do Recife, Usina de Arte, Prefeitura de Nantes, Galerie Paradise e Embaixada da França no Brasil.

O programa vai selecionar um artista residente no Recife ou Região Metropolitana para passar seis semanas na cidade de Nantes. Este receberá uma bolsa no valor de 2.500 euros para o período de residência. O resultado dos escolhidos para as duas residências será divulgado no dia 16 de junho.

