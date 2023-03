A- A+

Palestra Oficina Francisco Brennand promove conferência com pesquisador Malcom Ferdinand Autor martinicano vai abordar conceitos de seu livro "Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho", na UFPE, nesta quarta-feira (15)

Uma conferência com o pesquisador e autor Malcom Ferdinand nesta quarta-feira (15) marcará a abertura da segunda edição do projeto "Artes, Museus e Antropoceno". No painel, realizado no Auditório do Centro de Ciências Aplicadas (CCSA) da UFPE, o martinicano discorrerá sobre os principais temas de seu livro "Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho".

Publicado no Brasil pela Editora Ubu, a obra tem prefácio assinado pela filósofa e ativista Angela Davis, e aborda problemas ambientais a partir das desigualdades sociais, refletindo sobre a crise climática como um legado do colonialismo.

Engenheiro ambiental e doutor em ciência política pela Universidade Paris VII, e pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, o escritor atualmente em turnê por cidades brasileiras pesquisa a interação entre o colonialismo e as problemáticas ambientais sob a perspectiva dos países do Caribe.

A conferência conta com apoio da Embaixada da França no Brasil e do Programa de Pós-graduação em Antropologia da UFPE, através do Observatório de Museus e Patrimônios Culturais, e do Laboratório Interdisciplinar Natureza Cultura e Técnica - AYE.

"Artes, Museus e Antropoceno"

Iniciativa da Oficina Francisco Brennand, em cooperação técnica com a Facepe e em parceria com o Departamento de Museologia e Antropologia da UFPE (Observamus), o projeto "Artes, Museus e Antropoceno" prevê em consonância com as recomendações do ICOM a pesquisa como um dos elementos da cadeia operatória dos museus, a partir de duas vertentes.

A primeira aprofunda-se nas reflexões sobre natureza, que, assim como noções de ecologia e ecossistema, marca a produção artística de Francisco Brennand, cujo trabalho é povoado por vegetais, folhas, frutos e bichos, além de questões como a origem da vida e a forma humana, assuntos de grande relevância para a sua pesquisa.

Tal abordagem reitera a vocação da Oficina para situar o tema natureza na contemporaneidade, sem abrir mão do esforço de imaginação e criação dos artistas, bem como de intervir concretamente, a partir da produção do conhecimento, no debate sobre a crise e o desequilíbrio ambiental.

A segunda perspectiva do projeto é metodológica, uma vez que investe em processos coletivos e compartilhados de análise sobre o lugar da pesquisa nos museus, dando atenção especial às peculiaridades das perguntas e abordagens necessárias à estruturação das reflexões sobre acervos e aos processos de musealização, além das relações com o público e com o território.

SERVIÇO

Conferência "Uma Ecologia Decolonial", com Malcom Ferdinand

Quando: Quarta-feira (15), das 17h às 19h

Local: Auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), da UFPE.

(A conferência contará com tradução simultânea)

Acesso Gratuito

