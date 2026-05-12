Oficina Francisco Brennand terá programações gratuitas no mês de maio
De 18 a 24, o museu-ateliê se insere na Semana Nacional de Museus com visita à Olaria, formação de professores e imersão artística
A Oficina Francisco Brennand realiza programações gratuitas integrando a Semana Nacional de Museus, de 18 a 24 de maio. De acordo com a assessoria de imprensa da Oficina, na programação está incluída gratuidade para todos os públicos no museu-ateliê, além de formação de professores, trilha, imersão artística e uma visita especial à Olaria da Oficina.
As atividades têm inscrições gratuitas, via link no Instagram, até 24 horas antes das atividades.
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Imersão
Nos dias 15 e 16 de maio, o programa “Imersão”, sob a condução da artista visual Amorí, vai investigar as relações entre escultura e pintura/desenho a partir de formas, cores e gestos.
A imersão intitulada "Um Lugar no Meio: Trânsitos entre Matéria e Paisagem" vai partir da visitação à obra "Tudo aceso no profundo azul da noite”, que compõe a exposição “Noites de Sol”, elaborando práticas e ideias que orientam a atividade.
Em seguida, haverá uma apresentação de portfólio e outras referências para a criação de esculturas a partir de memórias, observações ou imaginação, utilizando materiais como ferro, látex, madeira e outras matérias orgânicas, com foco na construção e no gesto.
Por meio do desenho em pastel oleoso e seco, no segundo dia as esculturas serão transpostas para representações bidimensionais.
Semana Nacional dos Museus
No dia 20, a Oficina Francisco Brennand promove visitas mediadas, em diálogo com o tema “Os Museus Unindo um Mundo Dividido", destinadas às escolas públicas atendidas pelo Programa “Afluir”, do museu-ateliê.
Conduzida pela equipe de Educação e Pesquisa, a ação propõe uma reflexão sobre como os museus atuam como espaços de conexão e de convivência entre diferentes visões de mundo. Ao final, um desenho colaborativo será produzido pelos participantes.
Já no dia 21, o Encontro com Professoras e Professores traz a formação "O que é cartografia social? Territórios, coletividades e mapas como ferramentas pedagógicas", conduzida pelos antropólogos Whodson Silva e Ila Magalhães.
No dia 24, o público terá acesso gratuito à Oficina durante todo o horário de funcionamento, das 9h às 17h, reforçando o compromisso da instituição com a democratização da cultura.
Dia do Ceramista
Encerrando a programação mensal, no Dia do Ceramista, em 28 de maio, a Oficina Francisco Brennand promoverá uma visita a um dos seus poucos espaços normalmente não abertos ao público: a Olaria.
A visita passará por todos os processos de produção dos objetos de arte, desde a modelagem, passando pela decoração e pelos processos de queima, com os relatos dos artistas que acompanharam a produção de Francisco Brennand, como os Mestres José Nilson, Raimundo Nonato e Aílton José.
A visita será conduzida por Aldair de Fátima Souza Barbosa, que trabalhou com Francisco Brennand desde a década de 1990 na fábrica de pisos e revestimentos, e que é, atualmente, gerente do setor de Produção Cerâmica da Oficina. A partir dos percursos por esse espaço, serão discutidas histórias, memórias, processos artísticos e vivências desses artistas neste local.
Visitas agendadas
Ao longo do mês, o público também pode participar das visitas agendadas, voltadas a grupos escolares e não escolares (de 15 até 42 pessoas) interessados em vivenciar experiências educativas junto ao acervo e às exposições da instituição.
As visitas acontecem às quartas e sextas-feiras, às 9h30 e às 14h30, e aos sábados, às 14h30, mediante agendamento prévio via formulário disponível no Instagram.
Sobre a Oficina Francisco Brennand
Transformada em um instituto cultural sem fins lucrativos em 2019, a Oficina atua para preservar o legado do artista Francisco Brennand, ao passo que fomenta e difunde práticas artísticas, educativas e culturais contemporâneas.
Localizada na Mata da Várzea, na capital pernambucana, o museu-ateliê salvaguarda um amplo conjunto de obras do artista, distribuídas em espaços expositivos, jardins (sendo um deles projetado por Roberto Burle Marx) e reserva técnica.
Fundada em 1971, a Oficina compreende também edificações fabris, ateliês e uma capela, cujo projeto é de autoria dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Eduardo Colonelli, instalações de atendimento ao público, como café e loja, e unidade de apoio localizada no Bairro do Recife, na Casa Zero.
SERVIÇO
Maio na Oficina Francisco Brennand
Imersão #23 - um lugar no meio: trânsitos entre matéria e paisagem, com amorí
Faixa etária: A partir dos 15 anos
Quando: 15 e 16 de maio - das 10h às 15h
Local: Accademia da Oficina Francisco Brennand
Link de inscrição
Semana Nacional dos Museus - 18 a 24 de maio
Encontro com Professoras e Professores
Quando: 21/05 - 10h às 12h (turno da manhã); 14h às 16h (turno da tarde)
Local: Cineteatro Deborah Brennand, na Oficina Francisco Brennand
Link de inscrição
Dia de Gratuidade
Quando: 24 de maio, das 9h às 17h
Local: Oficina Francisco Brennand, (Propriedade Santos Cosme e Damião – Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea)
Trilhas do Capibaribe
Quando: 09 de maio - das 9h às 12h
Local: Oficina Francisco Brennand
Links de inscrição
Visitas Agendadas
Quando: quartas e sextas, às 9h30 e às 14h30; sábados, às 14h30
Público-alvo: grupos escolares e não escolares, mínimo de 10 e máximo de 42 pessoas
Onde: Oficina Francisco Brennand
Link agendamento