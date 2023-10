Oficina Francisco Brennand vai reabrir Salão das Esculturas, desativado há 18 meses

A- A+

Lugar que respira arte, modernidade e preservação ambiental, o Salão das Esculturas da Oficina Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife, foi criado em 1971 para reunir a produção cerâmica do artista em espaço coberto.

O local se tornou um dos principais espaços expositivos do museu e vai ser reaberto após 18 meses de desativação por causa das fortes chuvas que atingiram Pernambuco, em maio de 2022. O salão precisou passar por reformas preventivas para evitar danos maiores à estrutura e caimento de goteiras. Ao todo, R$ 6,7 milhões foram investidos. Neste sábado (7), a reabertura começa às 10h e vai até às 18h, com o último acesso às 17h. Excepcionalmente neste dia, a entrada será gratuita.

A estrutura conta com dez ambientes expositivos distintos, com conjunto de salas, corredor de murais de cerâmica, além de um anfiteatro e fornos da antiga Cerâmica São João (que precedeu o que veio a se tornar o ateliê de Francisco Brennand em 1971).

Com um acervo de mais de 500 obras, os salões reabrem preservando as composições espacial e artística por ele deixadas, com criações já conhecidas do público que ocupavam o espaço anteriormente, mas trazem novidades de acervo e, especialmente, na curadoria.

Núcleo Saturno

Atendendo a um desejo antigo do artista, que morreu em dezembro de 2019, e nutria o anseio de contar com um processo de curadoria de seu trabalho neste espaço expositivo, o primeiro salão se curva a uma experimentação expográfica de obras produzidas entre as décadas de 1970 e 2010, sendo chamada de Núcleo Saturno.

O espaço vai se dedicar à genealogia do deus pagão Saturno - tema profundamente conectado à poética do artista, dos seus interesses nas narrativas clássicas de criação dos mundos e seus desdobramentos na cerâmica.

Rita Vênus, que vai fazer a curadoria desse núcleo, felicita a conquista da preservação da memória de Brennand e ressalta a importância dessa responsabilidade.

Rita Vênus, curadora do Núcleo Saturno | Foto: Walli Fontenelle/ Folha de Pernambuco

"Essa exposição é dedicada a esse deus do tempo, que tem um adentramento gigante dentro da poética de Francisco em dois viéses. O primeiro, porque Francisco estava muito interessado nas representações mitológicas, então aqui há muitos Saturnos, muitos Mercúrios, Netunos, Vênus. Ele trazia também essa tragicidade para a obra. Mas também tem a representação do Saturno como agenciador do tempo e da matéria", ressalta ela.

Para o presidente do instituto, Ricardo Baptista, o período chuvoso do ano passado trouxe muitos prejuízos para o museu. Ele fala sobre a nova disposição das obras que precisaram ser retiradas do local, por conta das reformas feitas.

Marcos Baptista, presidente do Instituto Francisco Brennand | Foto: Walli Fontenele/ Folha de Pernambuco

"A gente tem de volta as obras aos seus lugares originais, com um novo desenho e com uma nova linha curatorial. Se antes o artista produzia e colocava seus trabalhos nesse espaço, agora, ao trazê-las de volta, a gente dá um novo layout, um novo desenho e uma nova linha curatorial. Essa é a grande novidade que a gente quer apresentar para o público nesse sábado é uma oportunidade para quem não conhece e para quem já veio aqui matar a saudade desse acervo", explica.

Obras de outros artistas serão expostas

Além do resgate das obras de Francisco Brennand, outra novidade que vai chamar a atenção de todos os visitantes é que o projeto Ocupa Oficina vai permitir apresentações, intercâmbios e encontros com artistas, coletivos e grupos culturais na oficina. Uma obra inédita do artista visual Ernesto Neto, com curadoria de Clarissa Diniz, vai ocupar o espaço Estádio. Outra mostra de mais de 15 artistas, com curadoria de Marcelo Campos, vai estar exposta no espaço Accademia.

A colaboração com o Grupo Boi da Mata para estabelecer as "Trilhas do Capibaribe", proporcionando experiências de trilhas ecológicas na floresta que abriga o museu. O lançamento do projeto "Imersão", que oferece práticas teóricas e artísticas conduzidas por convidados renomados ao longo de dois dias, entre outras iniciativas. E o programa de Residência Cultural, na capital pernambucana, e da Bolsa Residência Internacional em Nantes, na França, para artistas moradores da Região Metropolitana do Recife.

Para garantir a sustentabilidade das atividades culturais da Oficina, a instituição conta com a Cerâmica Brennand, uma linha de peças decorativas e utilitárias, produzidas por artesãos e artistas, que continuam a produzir itens únicos inspirados na rica iconografia do artista Francisco Brennand. Os lucros são integralmente direcionados à Oficina, contribuindo para a manutenção das iniciativas culturais realizadas no espaço cultural.

De terça a domingo, o Instituto Ricardo Brennand abre das 10h às 18h e os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Já para residentes em Pernambuco, custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). O museu fica na Propriedade Santos Cosme e Damião - R. Diogo de Vasconcelos, S/N – Várzea.

