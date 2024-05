A- A+

cênicas Oficina gratuita no Recife introduz pessoas com deficiência e periféricas no universo teatral Projeto "Poética Matricial dos Orixás e Encantados" é conduzido por Agrinez Melo e apresenta a arte a partir de um olhar decolonial

Com o objetivo de oportunizar maior acessibilidade ao universo teatral, através de metodolodias inclusivas, com temática afroncentrada e poética contracolonial, a artista Agrinez Melo abre, a partir desta segunda (13), as inscrições online para a oficina Poética Matricial dos Orixás e Encantados.



A atividade tem como público-alvo pessoas com mobilidade reduzida, cegos, surdos, pessoas periféricas, pretas, indígenas, e LGBTQIAPN+, de toda Região Metropolitana do Recife que tenham interesse em teatro, no fazer teatral.



As inscriçõesvão até o dia 25 de maio e são feitas exclusivamente a partir de formulário online.



Oficina

Com realização nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho, no Centro Cultural Benfica, a formação é oferecida gratuitamente para maiores de 16 anos, com capacidade para 25 pessoas, totalizando 20 horas de carga horária.



A oficina é viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, através do Edital de Fomento de Formação Cultural e Direitos Humanos, organizado pelo Governo do Estado de Pernambuco.

O projeto será realizado pela primeira vez na cidade de Recife, com o objetivo de preencher uma lacuna na formação teatral, focalizando na inclusão de públicos que, por várias questões, enfrentam dificuldades em acessar o teatro e a formação artística.



O resumo da vivência será disponibilizado de forma acessível, em Libras e audiodescrição, nas redes sociais da artista e no canal do YouTube I Pele Ti O Dun.

A atividade surge da necessidade de criar uma formação teatral inclusiva, em resposta à realidade colonizada e excludente que envolve a vivência teatral em Pernambuco.



Desde 2015, a atriz, professora, diretora e pesquisadora de teatro Agrinez Melo, vem realizando ações pedagógicas com o intuito de democratizar o acesso ao teatro e seus elementos técnicos para todos os públicos.

SERVIÇO

Oficina Poética Matricial dos Orixás e Encantados

Inscrições: 13 a 25 de maio, através do formulário online

Divulgação do resultado dos participantes: 28/05/2024

Aulas: 3, 4, 5 e 6 de junho, das 13h às 18h

Onde: Centro Cultural Benfica | Rua Benfica, 157, Madalena - Recife/PE

Gratuita



