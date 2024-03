Oficina "Mapas Afetivos" chega aos bairros de Torrões e Joana Bezerra

A- A+

Através da arte, promover reflexões sobre maternidade, paternidade e parentalidade possíveis. Essa é a proposta da oficina “Mapas Afetivos”, que passará pelos bairros de Torrões e Joana Bezerra na próxima semana.



De segunda (18) até sexta (22), mulheres grávidas, puérperas ou com filhos de até cinco anos de idade, moradoras dessas localidades e vinculadas ao projeto Mãe Coruja, da Prefeitura do Recife, poderão participar da atividade.

A oficina “Mapas Afetivos” é uma criação das artistas Bruna Pedrosa e Amandine Goisbault, que derivou da obra têxtil “Mapa Afetivo da Maternidade”, de 2019, uma cartografia afetiva sobre suas experiências maternas, em forma de uma grande colcha de retalhos de tecidos impregnados de memórias afetivas.

Oficinas

Serão duas turmas (uma nos Torrões; outra, em Joana Bezerra) com até 20 mulheres cada. O objetivo é promover a troca de saberes, conhecimentos e experiências no grupo, criando um espaço seguro onde tais mulheres possam se ajudar mutuamente na superação de histórias difíceis, na criação dos filhos e nas reflexões sobre o mundo que querem construir.

Essas reflexões serão construídas a partir de um trabalho coletivo de artes visuais, com desenho, mosaico, bordado livre sobre tecidos e outras técnicas que poderão surgir durante a vivência.

Seleção

A seleção das mulheres que irão participar da oficina Mapas será realizada pela coordenação do projeto Mãe Coruja, seguindo os critérios já ditos: mulheres grávidas, puérperas e mães com filhos de até 5 anos de idade. Serão destinados 20% das vagas para mulheres com deficiência.

Bruna Pedrosa (esq.) e Amandine Goisbault (dir.) são as idealizadoras do projeto | Foto: Carol Corrêa

Ao final de cada oficina, abre-se uma grande roda de diálogo para o público em geral. As mulheres aproveitam para mostrar o produto final das vivências, ou seja, os mapas afetivos construídos de forma coletiva. Durante as rodas, haverá a participação de intérprete de Libras e a audiodescrição das obras.

As oficinas contam com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Recife, através do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura, e tem parceria com o projeto Mãe Coruja.

SERVIÇO

Oficina “Mapas Afetivos” | Torrões e Joana Bezerra

Quando: De segunda (18) a sexta (22)

Onde: Espaço Mãe Coruja Torrões, das 9h30 às 12h / Espaço Mãe Coruja Joana Bezerra, das 14h às 16h30

