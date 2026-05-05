Oficina "Narrativas fotográficas em eventos culturais" recebe inscrições até esta quarta (6)

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Estão abertas até esta quarta-feira (6), as inscrições gratuitas para a oficina "Narrativas fotográficas em eventos culturais", ministrada pela fotógrafa, diretora de fotografia e produtora cultural Mari Pinheiro. A atividade será realizada nos dias 8 e 9 de maio, das 15h às 20h, em São José do Egito, no Sertão do Pajeú (Rua Domingos Siqueira, 119).



Os interessados devem efetuar a inscrição pelo formulário digital. Dúvidas e mais informações podem ser solicitadas por email ([email protected]). Caso haja mais de 12 inscrições prévias, lista com selecionados será divulgada já nesta quarta (6), pelo Instagram da facilitadora (@pinheiromari).

Sobre a oficina

A atividade formativa "Olhar para a Narrativa Fotográfica de Eventos Culturais" tem como objetivo abordar o conceito de narrativa fotográfica e sua aplicação na fotografia de eventos culturais.



"A oficina deseja capacitar os alunos para desenvolver narrativas fotográficas de temas de seu interesse, transformando ideias em projetos com clareza e objetividade. Além disso, busca ser uma ponte de acesso para informações sobre como entrar e se posicionar no mercado fotográfico de eventos culturais", explica o texto de apresentação da oficina.



Sobre a autora

Mari Pinheiro caminha as suas criações fotográficas em torno de suas próprias vivências internas como mulher, mãe, nordestina, produtora cultural e produtora de imagens em palcos culturais e vivências fotográficas pelas estradas de Pernambuco desde 2009.



Fotógrafa formada pelo Senac Recife em 2009, Instituto Candela Recife 2014, Academia Internacional de Cinema São Paulo em 2015 e Adobe Creative desde 2016.



Em 2013, abriu sua empresa Pinmari produção de imagens, onde trabalhou coordenando gravações de clipes musicais, shows e espetáculos. Produziu episódios de webséries e materiais audiovisuais diversos. Como fotógrafa trabalhou acompanhando registros de todas as 5 edições do Festival Zeto e 9 edições da Festa de Louro.



Tem em seu currículo retratos em capa de livro e encarte de cds, como no livro Frenesi de Graça Nascimento, o álbum "Conversa" de Alessandra Cavalcanti, o Ep Na Barra da Saia de Déia Cavalcanti e o álbum "Moldura de TonfiL.



Em janeiro de 2026, lançou seu primeiro Fotolivro Olhar na Festa de Louro - Fotografias sobre a poesia e o festejo da cultura popular, projeto aprovado pelo Funcultura 2022/2023. A Oficina Olhar para a narrativa fotográfica de eventos culturais surge a partir deste projeto e da vontade de compartilhar processos e aprendizados.



SERVIÇO:

Oficina "Narrativas fotográficas em eventos culturais" , com Mari Pinheiro.

Quando: 8 e 9 de maio

Onde: Rua Domingos Siqueira, 119, São José do Egito, Sertão do Pajeú

Inscrições: até quarta (6), pelo formulário.

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