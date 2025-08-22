Sex, 22 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta22/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Formação

Oficina oferece capacitação em elaboração de projetos culturais para artistas LGBTQIAPN+ no Recife

Encontros ocorrem nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto e 06 e 13 de setembro, sempre das 10h às 13h

Reportar Erro
O produtor Roberto Carlos ministra oficina de projetos culturaisO produtor Roberto Carlos ministra oficina de projetos culturais - Foto: Divulgação

Um oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+ será realizada na  Casa do Carnaval do Recife. Os encontros ocorrem nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto e 06 e 13 de setembro, sempre das 10h às 13h.

As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas por meio de formulário online. Parte da programação dos 35 anos da Casa do Carnaval, o projeto conta com incentivo da Prefeitura do Recife por meio do Sistema de Incentivo à Cultura – SIC Recife.

Leia também

• Mundo Bita faz estreia nacional do novo show, "Festa dos Bichos", no Recife

• Itens de vidro não serão permitidos no show de Priscila Senna no Recife; veja outras recomendações

• Show de Priscila Senna no Marco Zero terá palco maior do que o do Carnaval

O objetivo da formação é oferecer ferramentas para que a população LGBTQIAPN+ consiga desenvolver autonomia para a criação de projetos culturais para editais. Abordando desde a ideia até a execução e finalização de um projeto, a oficina será ministrada por Roberto Carlos, produtor, gestor cultural e Presidente da Liga de Quadrilhas do Recife.

Serviço:
Oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+
Quando: 23, 24, 30 e 31 de agosto e 06 e 13 de setembro, das 10 h às 13 h
Onde: Casa do Carnaval do Recife (Pátio de São Pedro, Casa 38, bairro de São José)
Inscrições gratuitas

*Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter