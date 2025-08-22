A- A+

Formação Oficina oferece capacitação em elaboração de projetos culturais para artistas LGBTQIAPN+ no Recife Encontros ocorrem nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto e 06 e 13 de setembro, sempre das 10h às 13h

Um oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+ será realizada na Casa do Carnaval do Recife. Os encontros ocorrem nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto e 06 e 13 de setembro, sempre das 10h às 13h.

As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas por meio de formulário online. Parte da programação dos 35 anos da Casa do Carnaval, o projeto conta com incentivo da Prefeitura do Recife por meio do Sistema de Incentivo à Cultura – SIC Recife.

O objetivo da formação é oferecer ferramentas para que a população LGBTQIAPN+ consiga desenvolver autonomia para a criação de projetos culturais para editais. Abordando desde a ideia até a execução e finalização de um projeto, a oficina será ministrada por Roberto Carlos, produtor, gestor cultural e Presidente da Liga de Quadrilhas do Recife.

Serviço:

Oficina de Capacitação em Elaboração de Projetos Culturais para artistas LGBTQIAPN+

Quando: 23, 24, 30 e 31 de agosto e 06 e 13 de setembro, das 10 h às 13 h

Onde: Casa do Carnaval do Recife (Pátio de São Pedro, Casa 38, bairro de São José)

Inscrições gratuitas



*Com informações da assessoria de imprensa

