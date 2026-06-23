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ARTE E INCONSCIENTE Oficina propõe diálogo entre imagens, palavras e inconsciente no Recife Oficina no Instituto Marcos Hacker de Melo convida o público a transformar afetos, memórias e símbolos em composições poéticas inspiradas pelo universo de Carl Gustav Jung

No próximo sábado (27), o Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, abre espaço para uma experiência em que tesoura, papel, escrita e imaginação caminham lado a lado.

A partir das 10h30, a oficina Imagem e Palavra: Abrindo Janelas Poéticas propõe um encontro entre criação artística e escuta interior, conduzindo os participantes por trilhas onde sentimentos ganham forma e metáforas se tornam matéria visível.

A atividade parte da ideia de que a linguagem não se limita ao que é dito de forma direta. Entre versos, imagens e associações inesperadas, a proposta estimula a construção de narrativas pessoais capazes de revelar paisagens subjetivas muitas vezes ocultas pela rotina.

A colagem surge como ferramenta central desse percurso, reunindo palavras e figuras em composições que funcionam como mapas simbólicos dos afetos e das experiências de cada participante.

Mergulhando em Jung

A vivência dialoga com a exposição “A alma humana, você e o universo de Jung”, em cartaz no mesmo endereço. Inspirada nas reflexões do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, a mostra mergulha nos símbolos, arquétipos e imagens que habitam o inconsciente, criando uma atmosfera de descoberta e reflexão.

A combinação entre oficina e exposição desenha um roteiro que atravessa arte, psicologia e autoconhecimento. Primeiro, o público experimenta processos criativos por meio da colagem; depois, encontra ecos dessas construções pessoais na jornada visual proposta pela mostra.

Quem conduz a atividade é Laís Bitu, psicóloga clínica, arteterapeuta, facilitadora de SoulCollage® e pesquisadora da Psicologia Analítica. Integrante da equipe Lumen Novum, ela atua com abordagens que aproximam criação artística e desenvolvimento humano.

A inscrição custa R$ 50 e inclui tanto a participação na oficina quanto o acesso à exposição em cartaz no instituto. Para quem busca uma manhã de mergulho simbólico, a programação oferece um convite raro: ouvir o que as imagens têm a dizer quando as palavras já não dão conta sozinhas.

SERVIÇO

Oficina "Imagem e Palavra: Abrindo Janelas Poéticas" + Exposição "A alma humana, você e o universo de Jung"

Quando: Sábado (27), às 10h30

Onde: Instituto Marcos Hacker de Melo - Rua Tenente João Cícero, 258,Boa Viagem - Recife-PE

Investimento: R$ 50,00 (Combo promocional: oficina + Ingresso para a Exposição)

Instagram: @institutomarcoshackerdemelo

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